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Город

Ярославль вошёл в топ-5 городов с самыми дорогими обедами

14 марта 2018 17:59
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рейтинг, еда, Ярославль

Обеды в Ярославле назвали одними из самых дорогих в России. Стоимость еды подсчитали эксперты сервиса заказа еды Delivery Club. Обед, стоимость которого анализировали, состоял из трёх блюд: салата оливье, борща и картофельного пюре с котлетой или курицей.

По данным сервиса, Ярославль занимает четвертую строчку в рейтинге городов с самыми дорогими обедами: в среднем заказ из трёх блюд обойдётся в 515 рублей. Самыми дорогими обеды оказались в Тюмени — 605 рублей. 600 рублей стоит поесть в Краснодаре и 520 — в Красноярске. А вот в Москве и Санкт-Петербурге средняя стоимость заказа обеда составит всего 175 рублей.

— Это объясняется тем, что в столицах очень много ресторанов в разных ценовых категориях, — рассказали в сервисе заказа еды.

Кроме этого, специалисты посчитали, сколько обедов может купить себе житель города. Для этого среднюю зарплату населения разделили на стоимость обеда. Получилось, что ярославец может позволить себе заказать обед 54 раза в месяц.

— Таким образом, на одну зарплату семья из двух человек уже не прокормится, — решили эксперты.

Чтобы сэкономить, ярославцам предлагают купить дешёвые продукты на ярмарках или поесть пирожков на избирательном участке.

Елена Вахрушева
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Фото: Александра Савельева
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