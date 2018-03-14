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Роману Курцыну 33: смотрим, как актёру удалось стать популярным
14 марта 2018 15:44
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14 марта 33 года празднует день рождения ярославский актёр Роман Курцын. Сегодня он входит в топ-10 самых популярных звёзд российского кино. Как ему это удалось? Вспоминаем роли, которые прославили его.
Сперва были сериалы и сериальчики
В телевизор Роман попал с 2007 года, благодаря сериалу «Всегда говори всегда — 4», где поучаствовал лишь в одном эпизоде. Его первой звёздной ролью стал сериал «Меч», после съемок в котором тысячи фанаток заметили красавчика-актёра. Сериал рассказывает о современной Москве, где контроль над дико растущей преступностью взяла на свой самосуд группа бывших офицеров под названием «Меч». Роман Курцын сыграл главную роль Костяна в сериале.
После этого сериала на актёра посыпались роли в других многосерийных картинах: «Стреляющие горы», «Я подарю себе чудо», «Мент в законе — 4», «Пока цветёт папоротник». Но ни один из них не принёс ему такой известности, как роль «Генки» в фильме «Жажда» 2013 года, который оценили специальным дипломом на фестивале «Кинотавр» и фестивале в Онфлере (Франция).
— Я ждал, что «Жажда» соберет много наград, поэтому ехал на фестиваль с ощущением победы, — рассказывал Роман Курцын. — И все же получить награду за лучшую актерскую работу среди всех фильмов и актеров-номинантов для меня невероятно здорово.
Роман Курцын предложил фанатам есть снег.
На больших экранах
Следующей ступенью к всероссийской популярности стал молодёжный сериал «Корабль», ради съемок в котором актёр немало времени провёл на море, куда привозил и всю семью — жену и ребёнка (неплохая работа, согласитесь?).
После нескольких сезонов сериала актёра пригласили на главную второстепенную роль в комедии «Гуляй, Вася!», а затем на главную роль в фильм Минкультуры и МЧС России — нашумевший и раскритикованный «Крым». Отвечать на тычки критиков актёр не стал. А 8 марта в прокат на большие экарны вышла ещё одна комедия с ярославским актёром — «Я худею».
Ради своих ролей актёру приходилось смотреть часами «Дом-2» и садиться в инвалидное кресло.
Сейчас он работает на съемках продолжения сериала про спасателей МЧС «Пять минут тишины», а также в картинах «Болевой порог», «Желтый глаз тигра», фильме российско-сербского производства «Балканский рубеж».
С Днём рождения, Роман!
Фото: Роман Курцын / vk.com
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