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В Ярославле коммунальщики в первую очередь будут сбивать снег со «злых» домов
14 марта 2018 16:54
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Несколько раз мэр Ярославля требовал от подчинённых очистить крыши от снега и сосулек: ругался, устанавливал сроки... Но к началу оттепели с покатых крыш прямо над головами пешеходов свисают груды мокрого снега и льда.
Сегодня в центре города на Большой Октябрьской улице случилось ЧП — мужчина чистил крышу нежилого здания и вместе со снегом упал на землю. Его увезли в больницу с серьёзными травмами.
Городские власти уже поставили на уши коммунальщиков: управляющие компании и товарищества собственников жилья, а также собственников домов.
— Крыши в Ярославле сейчас чистят в усиленном режиме, — заверила первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталья Шетнева. — В первую очередь альпинисты и вышки работают на «злых» домах — самых опасных. Больше всего таких в Кировском и Ленинском районах города.
В мэрии говорят, что около тех домов, где крыши ещё не почищены, натянуты сигнальные ленты. Но и они не всегда спасают от трагедий. Поэтому там, где есть такие красно-белые ленты, стоит особенно внимательно посматривать наверх. Хотя лучше это делать и в других местах.
Такие проблемы были в Ярославле и раньше, но в этом году глава города Владимир Слепцов обещал заняться этим вопросом посерьёзнее. Он считает, что красно-белые ленточки вдоль домов не спасают людей.
— С высоты даже маленькая сосулька упадёт на человека — и насквозь, — пугал градоначальник ещё в феврале.
Читайте: мэру Ярославля подчинённые подсунули липовые отчёты о борьбе с сосульками.
Фото: Лев Белков
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