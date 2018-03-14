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Квартиру олимпийцу: губернатор подарил жильё фристайлисту Илье Бурову и его тренеру
14 марта 2018 16:03
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Ярославские участники Олимпиады в Корее получат награды от областного правительства. Такое решение принял сегодня губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и подписал указ.
— Вы знаете, что в трудных условиях психологического давления они достойно представляли нашу страну на Олимпиаде в Корее, а фристайлист Илья Буров выиграл бронзовую медаль, — сказал Дмитрий Миронов. — Поэтому я подписал указ о награждении членов олимпийской команды России от Ярославской области и их наставников. Я хочу поблагодарить наших ребят за мужество и волю к победе.
Фристайлист Илья Буров, завоевавший бронзу в акробатике на лыжах, и его тренер Александр Понгильский получат медали «За труды во благо земли Ярославской» и квартиры, еще четыре ярославских фристайлиста, выступившие в Корее, получат награды и денежные премии. Как сообщает правительство области, жилье для спортсмена купят за счёт средств благотворительного фонда «Центр социальных инициатив Ярославской области», деньги из бюджета на это не потратят.
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Фото: Yandex.ru
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