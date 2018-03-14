Квартиру олимпийцу: губернатор подарил жильё фристайлисту Илье Бурову и его тренеру

Фристайлист Илья Буров завоевал бронзовую медаль в Корее

Ярославские участники Олимпиады в Корее получат награды от областного правительства. Такое решение принял сегодня губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и подписал указ.

— Вы знаете, что в трудных условиях психологического давления они достойно представляли нашу страну на Олимпиаде в Корее, а фристайлист Илья Буров выиграл бронзовую медаль, — сказал Дмитрий Миронов. — Поэтому я подписал указ о награждении членов олимпийской команды России от Ярославской области и их наставников. Я хочу поблагодарить наших ребят за мужество и волю к победе.

Фристайлист Илья Буров, завоевавший бронзу в акробатике на лыжах, и его тренер Александр Понгильский получат медали «За труды во благо земли Ярославской» и квартиры, еще четыре ярославских фристайлиста, выступившие в Корее, получат награды и денежные премии. Как сообщает правительство области, жилье для спортсмена купят за счёт средств благотворительного фонда «Центр социальных инициатив Ярославской области», деньги из бюджета на это не потратят.

Сегодня просто день подарков! Ярославский школьник получил подарок от президента России. Щенка швейцарской овчарки мальчику привез мэр города Владимир Слепцов.