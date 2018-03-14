Не отлепляются друг от друга ни на минуту: как живут лошади размером с собаку

Новые обитатели зоопарка — лошадки фалабелла

В ярославском зоопарке поселилась парочка самых маленьких в мире лошадок фалабелла. Анюта и Тюльпан с людьми пока не очень хотят общаться, привыкают к новой обстановке. Но друг с другом они не расстаются даже на несколько секунд. Тюльпан не дает людям близко подходить к Анюте, оберегает. Лошадкам-неразлучникам два года, они приехали к нам из Краснодара. Их длинная густая шерсть похожа на овечью. Но они не любят ветер и сквозняки, поэтому ночуют в конюшне. Мини-лошади отлично приручаются. Планируется, что они станут жителями контактного зоопарка. Если вам сегодня грустно или просто хочется позитива, то посмотрите на эту кудрявую сладкую парочку.

Лошадки пока привыкают к новой обстановке

Шерсть у мини-лошадки очень густая

Из такой гривы Анюты можно плести косички

Лошадь фалабелла не любит сквозняки и ветер

Тюльпан оберегает Анюту и пока не подпускает к ней людей