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Фоторепортаж
Не отлепляются друг от друга ни на минуту: как живут лошади размером с собаку
14 марта 2018 14:12
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В ярославском зоопарке поселилась парочка самых маленьких в мире лошадок фалабелла. Анюта и Тюльпан с людьми пока не очень хотят общаться, привыкают к новой обстановке. Но друг с другом они не расстаются даже на несколько секунд. Тюльпан не дает людям близко подходить к Анюте, оберегает. Лошадкам-неразлучникам два года, они приехали к нам из Краснодара. Их длинная густая шерсть похожа на овечью. Но они не любят ветер и сквозняки, поэтому ночуют в конюшне. Мини-лошади отлично приручаются. Планируется, что они станут жителями контактного зоопарка. Если вам сегодня грустно или просто хочется позитива, то посмотрите на эту кудрявую сладкую парочку.
Фото: Александра Савельева
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