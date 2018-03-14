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Владимир Путин подарил ярославскому школьнику щенка
14 марта 2018 15:23
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Все знают, что Владимир Путин большой любитель собак. Недавно ему подарили щенка алабая. И вот теперь сам президент исполнил большую детскую мечту: подарил ярославскому школьнику щенка. Илья с трёх лет писал письма Деду Морозу, просил собаку. Но не работало. Тогда мальчик решил попросить щенка у Владимира Путина.
— Недавно Илья написал письмо президенту, в котором попросил щенка. Сегодня от лица главы государства сделали подарок. Детская мечта Ильи осуществилась, — рассказал мэр Ярославля Владимир Слепцов.
Илье подарили швейцарскую овчарку. Щенок ещё совсем маленький. Ему всего семь недель.
Надо отметить, что Владимир Слепцов приехал в гости к Илье и сам подарил щенка мальчику. Вероятнее всего, сразу после того, как проверил все пирожки на избирательных участках.
Фото: Владимир Слепцов/Vk.com
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