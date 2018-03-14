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Фоторепортаж

Город

Сломали клюшку: фоторепортаж с открытой тренировки «Локомотива» перед серией игр со СКА

14 марта 2018 14:42
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хоккей, Локомотив, Ярославль

Сегодня ярославский «Локомотив» провел открытую тренировку перед стартом 1/4 финала. Уже завтра хоккеисты отправятся в Санкт-Петербург, где пройдут первые два матча серии против СКА.

«Железнодорожники» на тренировке выкладывались полностью, отрабатывая возможные игровые комбинации — аж клюшки ломали. Понаблюдать за тренировкой журналистам дали только 30 минут, но, как сказали в клубе, не потому что Дмитрий Квартальнов разработал секретный план, как победить «армейцев Невы», просто таков теперь регламент лиги.

 

— Мы с каждой командой стараемся играть на все 100%, — рассказал главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов. — СКА — хорошая команда с хорошими мастерами. Мы готовились к этой серии, будем стараться победить. Всё покажет игра.

Нападающий «Локомотива» Брэндон Козун настроен оптимистично:

— Мы бились и одержали победу в серии с «Торпедо», теперь всё лучшее оттуда постараемся перенести в игры со СКА.

Бронзовый призёр Олимпиады сравнил игры плей-офф с играми в Корее.

— Эти игры похожи, и их уровень примерно одинаков, — сказал Брэндон Козун. — Разница в том, что на Олимпиаде каждый матч решающий, а сейчас мы играем серии, но каждая игра тоже очень важна.

В Санкт-Петербурге игры пройдут 16 и 17 марта, после чего серия переедет в Ярославль. Здесь команды встретятся 19 и 20 марта, билеты на домашние матчи появятся в продаже в пятницу.

Елена Вахрушева
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Фото: Александра Савельева
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