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Фоторепортаж
Сломали клюшку: фоторепортаж с открытой тренировки «Локомотива» перед серией игр со СКА
14 марта 2018 14:42
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Сегодня ярославский «Локомотив» провел открытую тренировку перед стартом 1/4 финала. Уже завтра хоккеисты отправятся в Санкт-Петербург, где пройдут первые два матча серии против СКА.
«Железнодорожники» на тренировке выкладывались полностью, отрабатывая возможные игровые комбинации — аж клюшки ломали. Понаблюдать за тренировкой журналистам дали только 30 минут, но, как сказали в клубе, не потому что Дмитрий Квартальнов разработал секретный план, как победить «армейцев Невы», просто таков теперь регламент лиги.
— Мы с каждой командой стараемся играть на все 100%, — рассказал главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов. — СКА — хорошая команда с хорошими мастерами. Мы готовились к этой серии, будем стараться победить. Всё покажет игра.
Нападающий «Локомотива» Брэндон Козун настроен оптимистично:
— Мы бились и одержали победу в серии с «Торпедо», теперь всё лучшее оттуда постараемся перенести в игры со СКА.
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— Эти игры похожи, и их уровень примерно одинаков, — сказал Брэндон Козун. — Разница в том, что на Олимпиаде каждый матч решающий, а сейчас мы играем серии, но каждая игра тоже очень важна.
В Санкт-Петербурге игры пройдут 16 и 17 марта, после чего серия переедет в Ярославль. Здесь команды встретятся 19 и 20 марта, билеты на домашние матчи появятся в продаже в пятницу.
Фото: Александра Савельева
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