Министр транспорта РФ: в Ярославской области почти не осталось мест с высокой концентрацией ДТП

Максим Соколов остался доволен ярославскими дорогами

Ездить по дорогам в Ярославской области безопасно. Ведь на них почти не осталось страшных участков, где постоянно происходят ДТП. Об этом заявил министр транспорта России Максим Соколов во время визита в Ярославль. Кроме того, Ярославская область — пример для всех участников проекта «Безопасные и качественные дороги». Ведь именно в нашем регионе, по мнению министра, больше половины дорог соответствуют нормативам. А значит, они безопасные и качественные.

— Если на начало реализации проекта лишь 44 процента дорог Ярославской области отвечало нормативным требованиям, то всего за год совместными усилиями мы довели этот показатель более чем до 50 процентов. При этом удалось ликвидировать почти все места концентрации ДТП — 23 из 26, — сказал Максим Соколов. — Положительные тенденции очевидны. Могу даже сказать, что Ярославская область является примером для всех других участников проекта.

В этом году в рамках проекта планируют отремонтировать 30 дорог общей протяжённостью более 80 километров. На это выделили 1 миллиард 460 миллионов рублей, из которых 730 миллионов — из федерального бюджета.

Максим Соколов приехал в Ярославль накануне. Во время своего визита он также оценил строительство нового моста через Которосль.