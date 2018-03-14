ВИП-парковка на тысячу мест: Советскую площадь заставили машинами чиновники

Советскую площадь превратили в гигантский паркинг

Очередное яркое подтверждение «теории разбитых окон» в Ярославле, или Как Советская площадь потихоньку превратилась в парковку. Вроде и интересно, и грустно наблюдать на примере родного города, что теория-то работает.

Напомню вкратце, что «теория разбитых» окон гласит, что если в доме разбили одно окно, и вовремя не застеклили, то скоро в доме будут выбиты все окна. Если вовремя не убрать небольшой пакет с мусором, валяющийся на улице, то скоро здесь будет свалка.

Так работает человеческая психология: 5% — идейные люди, которые ни в коем случае не нарушат правила, ещё 5% — люди, сознательно идущие на нарушение, а 90% людей нарушают правила по обстоятельствам. Им нужно эти условия создать.

Большинство людей не выкинет пакет с мусором на чистый тротуар. Но если там уже лежат несколько, то многие начнут докидывать — здесь же уже нагажено, тут и так свалка. Людям созданы условия. Так произошло со сквером на улице Чайковского, я писал об этом летом 2017 года. Там убрали забор, и в довольно короткие сроки газон сквера вдоль проезжей части плавно превратился парковку, а точнее, в грязное месиво.

Сейчас аналогичная история происходит и с центральной площадью города Ярославля, Советской. Въезд на площадь всегда был ограничен знаком «Движение запрещено», парковка на два-три десятка служебных автомобилей была разрешена лишь у зданий на площади. За соблюдением правил на протяжении многих лет (если не десятилетий) всегда следил специальный патруль ДПС: он ловил зазевавшихся иногородних водителей, проехавших на знак (местные-то все знают), и он же следил за соблюдением правил парковки.

Началось с парочки нарушителей. И разрослось до 110 парковщиков

Соблюдение правила привело к созданию табу в ментальности ярославцев: Советская площадь — не для движения автотранспорта. Это безопасная пешеходная зона. В связи с этим она служила (и пока ещё служит) точкой притяжения: здесь гуляют с детьми, с колясками, катаются на велосипедах/скейтах/роликах, здесь ходят туристические группы.

И вот, некоторое время назад в силу неизвестных мне причин патруль ДПС исчез. Какое-то время по инерции ментальность ещё работала: Советская площадь не место для движения и парковки. И вот, появляется первый идейный нарушитель из числа 5%. Ну, все знают этого человека: «я на минуточку», «мне важнее и срочнее, чем другим», «что я, триста метров пешком буду идти, я вообще-то депутат», и вообще, «это они сами виноваты, лучше бы парковки делали». И первая машина нарушает правила и встаёт на огромном «острове безопасности», который представляет собой Советская площадь. Всё, факт нарушения есть, окно разбито. И никто его не «застекляет», в силу ряда причин всем всё равно.

Скоро появляется вторая машина. Потом третья, десятая. И уже не на минуточку, а на час, а потом — и на весь рабочий день. Почему бы и нет? Все так делают, тут же уже нагажено. Двадцать машин. Тридцать. Окна продолжают биться, мусор продолжает бросаться, машины продолжают занимать пространство Советской площади, превращая её в один гигантский паркинг.

Вчера, 13 марта, я насчитал на Советской площади 110 (!) автомобилей. Из них лишь около 30 были припаркованы под разрешающим знаком. Вся парковка даже не влезает в кадр, впору снимать с колокольни. Пока это не столь заметно, потому что Советская площадь перед церковью Ильи Пророка вместит до тысячи машин. Отличное городское пространство спланировала Екатерина II, на века.

И когда это произойдёт, когда туристы будут лавировать между авто, озираясь, когда площадь перестанет быть местом притяжения, когда на ней перестанут появляться гуляющие люди (кто хочет гулять по парковке?), тогда можно будет зафиксировать: в здании выбиты все окна.

Стоит ли ждать? Может, пока ещё проще застеклить те несколько десятков, что разбиты?

Или традиционно, померла, так померла?