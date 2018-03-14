|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Рыбинске задержали озверевшего мужчину, который массово изувечил машины
14 марта 2018 13:09
1 551 5
На проспекте Революции в Рыбинске этой ночью задержали неадекватного мужчину. Сейчас полицейские устанавливают, он ли массово изувечил этой ночью машины на парковке у дома № 20.
Сотрудники Росгвардии вместе с полицейскими повязали мужчину практически сразу же, как его заметили на улице. 29-летний мужчина вёл себя неадекватно, шёл по улице с ножом в руках. И был сильно пьяным.
— Полицейские с помощью сотрудников вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии доставили мужчину, который находился в состоянии сильного опьянения, для выяснения всех обстоятельств в МУ МВД России «Рыбинское», — рассказали в УМВД по Ярославской области. — Позже в полицию поступили семь заявлений о повреждении машин у дома № 20 на проспекте. У всех были порезаны колёса.
Протокол в отношении задержанного уже отправили в суд, правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: Алексей Тихомиров
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Далее: «Айфон» на халяву, дешёвая гречка и ремонт двора: что обещают за поход на президентские выборы
|
Фильм недели
5 марта
«Черная пантера»: на лицо ужасные, добрые внутри
С недавних пор в Африке можно найти не только малярию, сафари и дикие племена, но и Ваканду —секретную страну с самыми передовыми технологиями в...
Вот отличный пример что... далее
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
А для чего вообще фильмы о... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров