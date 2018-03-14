В Рыбинске задержали озверевшего мужчину, который массово изувечил машины

Пострадали и ВАЗы, и иномарки

На проспекте Революции в Рыбинске этой ночью задержали неадекватного мужчину. Сейчас полицейские устанавливают, он ли массово изувечил этой ночью машины на парковке у дома № 20.

Сотрудники Росгвардии вместе с полицейскими повязали мужчину практически сразу же, как его заметили на улице. 29-летний мужчина вёл себя неадекватно, шёл по улице с ножом в руках. И был сильно пьяным.

— Полицейские с помощью сотрудников вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии доставили мужчину, который находился в состоянии сильного опьянения, для выяснения всех обстоятельств в МУ МВД России «Рыбинское», — рассказали в УМВД по Ярославской области. — Позже в полицию поступили семь заявлений о повреждении машин у дома № 20 на проспекте. У всех были порезаны колёса.

Протокол в отношении задержанного уже отправили в суд, правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.