Полуночники — первые в зоне риска по ожирению: врач-диетолог рассказал о мифах и правде здорового питания

Питайтесь правильно — и будете стройными

Всё, пора, пора уже готовиться к летнему сезону! Нас ждут море, пляж, бикини... Стоп. А ждут ли нас бикини? Или на боках пока — предательский жирок, старательно накопленный за зиму? До лета осталось всего-то два с половиной месяца, и ещё есть время привести себя в форму. Ярославский врач-диетолог Татьяна Селезнёва рассказала о том, когда нужно начинать худеть к часу икс, каких продуктов можно съесть до отвала и стоит ли доверять спортсменам-самоучкам из Instagram.

— Главный вопрос, который волнует всех людей, мечтающих сбросить ненавистные лишние килограммы: «Как похудеть?»

— Ответ прост: перестать переедать и увеличить физическую активность. Сбрасывать лишний вес нужно постепенно, за неделю убрать 10 лишних килограммов не только невозможно, но и опасно для здоровья. Чтобы похудеть, важно не только изменить питание и больше двигаться, но и вовремя ложиться спать, выработать стрессоустойчивость, бросить пить и курить.

— Часто люди худеют, как правило, к какому-то событию: свадьбе, отпуску, летнему сезону. За какое время до события нужно начинать худеть, чтобы достичь желаемого результата?

— Считается, что минус 2–4 килограмма в месяц — это оптимально. Поэтому всё зависит от того, какое количество лишнего веса вы планируете сбросить.

— Кому проще похудеть: мужчинам или женщинам?

— Мужчины худеют легче, так как у них больше мышечной массы. А мышцы — это топка, в которой сгорает огромное количество энергии.

— Правда ли, что чем больше вес, тем он быстрее уходит? И с 90 до 60 килограмм проще похудеть, чем с 50 до 45?

— У полных людей вес уходит очень хорошо в самом начале за счет лишней воды, поэтому так кажется. Если человек просто хочет сбросить несколько килограммов, то нужно применять все основные правила, всё зависит от индивидуальных усилий. Чем больше прилагаешь усилий — тем лучше результат.

— Что делать, если ты худеешь, но не худеется?

— Включить мозги и признать, что ты чего-то не знаешь или делаешь неправильно. И обратиться к специалисту за профессиональной помощью.

— А помощь специалиста — диетолога, фитнес-тренера — всегда необходима? Или можно самому разработать себе меню и заниматься дома по видеозаписям в интернете?

— Заниматься дома самостоятельно можно. Это выбор каждого. Специалист поможет вам грамотно выстроить рацион и будет контролировать процесс. Ведь важно терять именно жировую массу и лишнюю воду.

— Можно ли баловать себя вкусняшками во время похудения? То есть раз в месяц устраивать поход в пиццерию или «Макдоналдс» или съесть торт и мороженое?

— Фастфуд лучше обходить стороной всегда. Это огромное количество жира, соли, сахара. Баловать себя можно. Правда, какой будет результат по сбросу веса — это уже другой вопрос. Я рекомендую оставить в рационе немного натурального меда, сухофрукты (4–5 штук), горький шоколад (30 граммов) и сухое печенье (3–4 штучки).

— Какие продукты категорически нельзя есть при похудении?

— В первую очередь отказываемся от сладостей, мучного и жирного, алкоголя, а также от фастфуда, газировок и полуфабрикатов.

— Правильное питание и тренировки — вот залог успеха. Это, кажется, уже каждый знает. А можно ли похудеть, исключив что-то из этого? Например, смогу ли я иметь подтянутое тело, занимаясь регулярно спортом, но при этом поедая всё подряд без исключения?

— Правила здорового питания соблюдать очень выгодно для человека, таким образом он имеет не только стройное тело, но и снижает риск развития многих хронических заболеваний, в частности, сердечно-сосудистых, онкологии. И вряд ли вы будете иметь подтянутое тело, если будете есть все подряд. У вас даже сил не хватит на тренировки...

— Можно ли есть без ограничения полезные продукты? Например, если очень хочется, то можно ли съесть огромную тарелку овощного салата? Или килограмм яблок?

— Питание должно быть полноценным и разнообразным, абсолютных запретов на пищу нет. Важен баланс между ними. Например, считается, что надо потреблять 400–500 граммов овощей, фруктов, зелени в день, а вот красное мясо — не более двух раз в неделю. Ограничение одно — не надо превышать суточной нормы калорий. Большую тарелку салата съесть можно, в овощах мало калорий.

— Говорят, что нужно поесть за два часа до сна. Но многие ложатся спать поздно, в 12, в час ночи. Это значит, что можно поесть в 10 или в 11?

— Ужинать рекомендуется за три-четыре часа до сна, вечером около 21:00 можно выпить стакан нежирного кефира или йогурта. Спать нужно ложиться вовремя: в 22:00–23:00. Вот и получается, что ужинать нужно не позднее 19:00. Все полуночники — в зоне риска по развитию ожирения, гипертонии и сахарного диабета. Съеденные вечером и ночью калории практически все откладываются в жировом депо.

— Можно ли пить спиртное во время похудения? Сколько? Какие спиртные напитки самые калорийные?

— Алкоголь — это высококалорийная еда. 1 грамм алкоголя — 7 калорий. Чем слаще, тем калорийнее. Кроме того, это психотропный яд, который снижает контроль за съеденным, стимулирует аппетит, задерживает воду в организме. Тем, кто хочет сбросить лишний вес, лучше отказаться от любого алкоголя.

— Почему некоторые женщины толстеют, когда рожают, а некоторые худеют?

— Во время беременности калорийность рациона увеличивается всего на 300–500 калорий, поэтому беременность — не повод есть за двоих и позволять себе много вкусняшек. «Отыграть» набранные килограммы после родов будет очень трудно. Те женщины, которые ведут здоровый образ жизни во время беременности, как правило, сильно не поправляются и быстро восстанавливают форму после родов.

— Правильное питание — это всё-таки дорогое удовольствие, не каждый сможет себе это позволить. Потому что качественные продукты (от хлеба до мяса) стоят на порядок выше, чем те, в состав которых входит половина таблицы Менделеева. Ужин из макарон с сосиской будет стоить в разы дешевле, чем овощи и мясо. Или это неправда? И можно особо не тратиться, но при этом есть качественные продукты?

— Абсолютно не согласна с этим утверждением. Здоровое питание экономит семейный бюджет, так как это питание очень простыми и недорогими продуктами. Хлеба надо 100–200 граммов в день, красное мясо — два раза в неделю. Люди забыли про каши, бобовые, употребляют мало овощей (обычная белокочанная капуста и морковь — отличные овощи), ленятся готовить дома. Советую выбирать продукты местных производителей с небольшим сроком годности.

— Есть ли какая-то точка, после которой человек, ограничивающий себя в питании, может расслабиться и есть все подряд, при этом просто поддерживая форму спортом?

— Нет, этим заниматься надо всю жизнь. Избыточный вес или ожирение обязательно вернется, если вы перестанете следить за собой.

— Как вы относитесь к тому, что правильное питание и спорт сейчас набрал такую популярность, миллионы человек в инстаграме ведут блоги и рассказывают людям, как похудеть, как заниматься спортом, что готовить? При этом не имея специального образования. Можно ли прислушиваться к советам таких людей? Можно ли худеть по их программам?

— Я радуюсь, что сторонников здорового образа жизни становится все больше. Выбор, какой системе следовать, чтобы похудеть, каждый человек делает сам, это его право. Совет один: разумнее и надежнее обращаться к специалистам, которые имеют соответствующее образование и опыт в области коррекции веса. То, что кому-то удалось похудеть, абсолютно не значит, что этот человек решит вашу проблему с избыточным весом.

— Почему же чаще всего не получается похудеть? Почему люди покупают абонемент в зал, но не ходят? Почему неделю питаются правильно и бросают?

— Думаю, что отсутствие мотивации — главная причина. Когда человеку и так комфортно, он не будет делать ничего.