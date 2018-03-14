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В Рыбинске массово порезали машины на парковке: версии преступления
14 марта 2018 12:10
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Массово изувечили машины на проспекте Революции у дома № 38 в Рыбинске. Владельцы авто этим утром обнаружили свои машины со спущенными колёсами.
Пострадали минимум пять автомобилей — ВАЗ-99, «двенашка», «Лада-Приора», «Форд» и внедорожник «Вольво». Местные жители говорят о массовом нападении, выдвигая разные версии, почему это случилось, и кому могло быть нужно такое варварство.
— Пострадали машины только у дальнего ряда магазина. У одного разбито зеркало заднего вида, — рассказывает местный житель Алексей Тихомиров. — Мне кажется, что это борьба за место под солнцем.
Однако другие автомобилисты придерживаются мнения, что протыкать колёса ради места на парковке — странный и устаревший метод разборок. И высказали другую версию о случившемся:
— Когда напротив платная стоянка через дорогу пустая — включаем логику, откуда ноги, — предполагает Сергей Калинин.
— И шиномонтажка рядом там же, — вторит ему Алексей Хамов.
Четверо владельцев машин с парковки уже написали заявление в ГИБДД по Ярославской области о нападении на свой автомобиль.
— Нам говорят, что уже кого-то поймали, но мы пока не в курсе, кто это, — рассказал 76.ru один из владельцев Михаил Крылов. — Из соседнего дома №32 писали, что тоже пострадали, а в ГИБДД слышал, что там у «Сузуки» зеркала сняли.
Фото: Подслушано в Рыбинске / vk.com
Видео: Алексей Тихомиров
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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