Пьяный водитель «Мерседеса» в Ярославле разбился о дерево

Водитель так и остался сидеть в разбитой машине

Авария случилась рано утром на улице Автозаводской в Ярославле. Около 6:50 утра накануне водитель «Мерседеса-Бенца» разбился здесь о дерево.

Когда на место ДТП приехали сотрудники ГИБДД, то они увидели пьяного водителя, который не особо понимал, что случилось.

— Водитель был в состоянии алкогольного опьянения, поэтому не справился с управлением, сперва выехал на обочину, а затем попал в дерево, — рассказали в управлении ГИБДД по Ярославской области.

34-летний мужчина при ударе ушиб голову и отбил ноги, но в больницу не поехал.