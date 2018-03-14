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Пьяный водитель «Мерседеса» в Ярославле разбился о дерево
14 марта 2018 10:52
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Авария случилась рано утром на улице Автозаводской в Ярославле. Около 6:50 утра накануне водитель «Мерседеса-Бенца» разбился здесь о дерево.
Когда на место ДТП приехали сотрудники ГИБДД, то они увидели пьяного водителя, который не особо понимал, что случилось.
— Водитель был в состоянии алкогольного опьянения, поэтому не справился с управлением, сперва выехал на обочину, а затем попал в дерево, — рассказали в управлении ГИБДД по Ярославской области.
34-летний мужчина при ударе ушиб голову и отбил ноги, но в больницу не поехал.
Фото: ГИБДД по ЯО
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