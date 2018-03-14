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Город

Сейчас на тебя кредит оформлю: трое из Рыбинска брали взаймы по чужим паспортам

14 марта 2018 09:30
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паспорт, Рыбинск, кредит

Компания друзей из Рыбинска набрала кредитов по чужим паспортам. Свою первую мошенническую схему компания оформила благодаря 20-летней подруге, которая работала менеджером банка.

По имеющимся в банке данным паспорта и СНИЛС оформили кредит на 182 тысячи рублей.

— Эти же лица в январе 2017-го нашли через интернет копии необходимых для оформления кредитов документов еще на троих жителей Рыбинска, на которых по той же схеме оформили фиктивные кредиты, причинив банку ущерб на общую сумму 243 000 рублей, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Помимо девушки в банде работали ещё два друга — 24-летний и 22-летний жители Рыбинска. В отношении троицы возбудили уголовное дело за мошенничество. Все участники начали возмещать ущерб банку до окончательного приговора, поэтому получили условные сроки.

Анна Елкина
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Фото: Александра Савельева
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