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Ярославцам бесплатно покажут фильмы с участием Олега Табакова
14 марта 2018 09:45
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В ярославском кинотеатре «Нефть» бесплатно покажут фильмы с участием Олега Табакова. Об этом рассказал директор киноклуба Андрей Алексеев.
— До конца марта каждую субботу в 15:00 мы будем показывать по одному фильму с участием Табакова, — рассказал Алексеев.
17 марта в киноклубе покажут фильм «Гори, гори, моя звезда», 24 марта – «Несколько дней из жизни Обломова» и 31 марта – трёхсерийный сборник мультфильмов про Простоквашино.
Всеми любимый актёр Олег Табаков скончался 12 марта в больнице после долгой тяжёлой болезни.
Фото: ok.com
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