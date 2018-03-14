Ярославцам бесплатно покажут фильмы с участием Олега Табакова

Олег Табаков скончался после тяжёлой болезни

В ярославском кинотеатре «Нефть» бесплатно покажут фильмы с участием Олега Табакова. Об этом рассказал директор киноклуба Андрей Алексеев.

— До конца марта каждую субботу в 15:00 мы будем показывать по одному фильму с участием Табакова, — рассказал Алексеев.

17 марта в киноклубе покажут фильм «Гори, гори, моя звезда», 24 марта – «Несколько дней из жизни Обломова» и 31 марта – трёхсерийный сборник мультфильмов про Простоквашино.

Всеми любимый актёр Олег Табаков скончался 12 марта в больнице после долгой тяжёлой болезни.