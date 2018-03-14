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В центре Ярославля во время выборов ограничат движение
14 марта 2018 09:44
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В воскресенье, 18 марта, на Советской площади устроят митинг-концерт «Воссоединение с Крымом». Из-за этого на близлежащих улицах перекроют движение транспорта.
— Не подъехать к центральной площади города будет с улиц Советская, Народный переулок, Нахимсона, Кирова и с площади Челюскинцев, — рассказали в мэрии Ярославля.
С 18 часов 17 марта на этих улицах временно запретят остановку и стоянку машин.
Не подъехать на машине в этот день будет и к избирательным участкам. В мэрии объяснили, что делают это для повышения уровня безопасности.
Фото: Александра Савельева
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