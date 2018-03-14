В центре Ярославля во время выборов ограничат движение

Подъезды к Советской площади перекроют

В воскресенье, 18 марта, на Советской площади устроят митинг-концерт «Воссоединение с Крымом». Из-за этого на близлежащих улицах перекроют движение транспорта.

— Не подъехать к центральной площади города будет с улиц Советская, Народный переулок, Нахимсона, Кирова и с площади Челюскинцев, — рассказали в мэрии Ярославля.

С 18 часов 17 марта на этих улицах временно запретят остановку и стоянку машин.

Не подъехать на машине в этот день будет и к избирательным участкам. В мэрии объяснили, что делают это для повышения уровня безопасности.