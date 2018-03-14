Ярославцы хотят чуть-чуть уехать из своего города

В Ярославле живёт не так много людей, которые хотели бы переехать жить в другой город

Специалисты Финансового университета выяснили, из каких крупных городов России люди хотят уехать больше всего. Такое желание обычно появляется из-за низкого качества жизни, отсутствия хорошей работы и возможностей для самореализации.

Больше всего желающих уехать из своего города оказалось в Махачкале, Тольятти, Омске, Томске и Челябинске — от 20 до 13% опрошенных. В основном о переезде там мечтает молодёжь и люди с хорошим заработком.

Меньше всего люди хотят переезжать в другие города из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Нижнего Новгорода и Севастополя, Самары, Рязани и Казани — 5-6%.

— Нежелание уезжать из своего города говорит о высокой комфортности среды существования для его жителей, — подчеркнули специалисты Финансового университета.

В Ярославле тоже нашлись желающие переехать жить в другое место. Но их немного — 8%. Людей опрашивали в конце 2017 — начале 2018 годов.

Недавно опубликовали другой рейтинг, который показывает качество жизни в России. Ярославская область получила 28-е место в новом рейтинге качества жизни за 2017 год.