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Ярославцы хотят чуть-чуть уехать из своего города
14 марта 2018 07:49
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Специалисты Финансового университета выяснили, из каких крупных городов России люди хотят уехать больше всего. Такое желание обычно появляется из-за низкого качества жизни, отсутствия хорошей работы и возможностей для самореализации.
Больше всего желающих уехать из своего города оказалось в Махачкале, Тольятти, Омске, Томске и Челябинске — от 20 до 13% опрошенных. В основном о переезде там мечтает молодёжь и люди с хорошим заработком.
Меньше всего люди хотят переезжать в другие города из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Нижнего Новгорода и Севастополя, Самары, Рязани и Казани — 5-6%.
— Нежелание уезжать из своего города говорит о высокой комфортности среды существования для его жителей, — подчеркнули специалисты Финансового университета.
В Ярославле тоже нашлись желающие переехать жить в другое место. Но их немного — 8%. Людей опрашивали в конце 2017 — начале 2018 годов.
Недавно опубликовали другой рейтинг, который показывает качество жизни в России. Ярославская область получила 28-е место в новом рейтинге качества жизни за 2017 год.
Фото: Александра Савельева
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