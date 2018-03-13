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Город

Министр транспорта назвал Карабулинскую развязку важнейшим проектом

13 марта 2018 18:13
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транспорт, развязка, Ярославль

Глава региона провёл двустороннюю встречу с министром транспорта России Максимом Соколовым. Одной из главных тем для обсуждения стало строительство Карабулинской развязки. Министр заверил, что правительство страны поддерживает развитие значимых дорожных проектов в регионах.

— Карабулинская развязка — это, безусловно, один из важнейших проектов, — рассказал Максим Соколов. — Общий объем финансирования на развитие региональных дорог из федерального бюджета в ближайшие три года должен достичь отметки в 11 триллионов рублей. Это колоссальные средства. И они как раз будут направлены на развитие тех участков региональных дорог, которые превратились в «бутылочные горлышки». Уверен, Карабулинская развязка с новым мостом через Волгу в центральной части Ярославля является проектом, который может дать новое качество жизни региону в целом.

Министр и губернатор договорились совместно защищать проект развязки на федеральном уровне, чтобы получить финансирование на строительство.

Перед встречей министр транспорта проверил, как идет строительство моста через Которосль.

Елена Вахрушева
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Фото: Правительство Ярославской области
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