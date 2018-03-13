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Министр транспорта назвал Карабулинскую развязку важнейшим проектом
13 марта 2018 18:13
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Глава региона провёл двустороннюю встречу с министром транспорта России Максимом Соколовым. Одной из главных тем для обсуждения стало строительство Карабулинской развязки. Министр заверил, что правительство страны поддерживает развитие значимых дорожных проектов в регионах.
— Карабулинская развязка — это, безусловно, один из важнейших проектов, — рассказал Максим Соколов. — Общий объем финансирования на развитие региональных дорог из федерального бюджета в ближайшие три года должен достичь отметки в 11 триллионов рублей. Это колоссальные средства. И они как раз будут направлены на развитие тех участков региональных дорог, которые превратились в «бутылочные горлышки». Уверен, Карабулинская развязка с новым мостом через Волгу в центральной части Ярославля является проектом, который может дать новое качество жизни региону в целом.
Министр и губернатор договорились совместно защищать проект развязки на федеральном уровне, чтобы получить финансирование на строительство.
Перед встречей министр транспорта проверил, как идет строительство моста через Которосль.
Фото: Правительство Ярославской области
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