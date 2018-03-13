Как изменится Ярославль: смотрим эскизы

Скейт-парк на Липовой горе

В концертно-зрелищном центре «Миллениум» выставили эскизы студентов архитектурного факультета политеха, по которым власти планируют благоустраивать город.

— Во всех работах присутствует полет дизайнерской мысли, есть попытки выйти за рамки привычных представлений о городском пространстве, — говорит главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов.

Эти работы — основа для благоустройства тех мест в городе, которые выберут ярославцы 18 марта по проекту «Решаем вместе».

Аллея на улице Ньютона



Рекреационная зона у проспекта Машиностроителей



Сквер у Яковлевской церкви за Волгой



Павловская роща на Тутаевском шоссе



Сквер у «Ротонды» на улице Первомайской



Сквер «Радуга» на ул. Салтыкова-Щедрина



Парк Победы на Липовой горе

Парк 30-летия Победы в Брагино

Парк «Нефтяник» у Московского проспекта

Спортивная площадка в районе школы № 27