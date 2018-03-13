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Как изменится Ярославль: смотрим эскизы
13 марта 2018 19:25
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В концертно-зрелищном центре «Миллениум» выставили эскизы студентов архитектурного факультета политеха, по которым власти планируют благоустраивать город.
— Во всех работах присутствует полет дизайнерской мысли, есть попытки выйти за рамки привычных представлений о городском пространстве, — говорит главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов.
Эти работы — основа для благоустройства тех мест в городе, которые выберут ярославцы 18 марта по проекту «Решаем вместе».
Фото: правительство Ярославской области
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