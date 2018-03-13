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Сохраняем темпы: министр транспорта РФ проверил, как строят новый мост в Ярославле
13 марта 2018 16:55
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В Ярославль приехал министр транспорта России Максим Соколов. Он проверял то, как идёт строительство нового моста через Которосль. Соколов похвалил рабочих и заметил, что строительство идёт в хорошем темпе.
— Давайте будем и дальше сохранять набранные темпы, чтобы в середине года объект был принят, восстановлено движение, — пожелал строителям Максим Соколов. — Особенно приятно, что при возведении моста используются металлические конструкции, изготовленные на ярославском заводе, и этот проект дает дополнительные рабочие места, увеличение налоговой базы.
Соколов контролировал строительство моста вместе с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым. Надо отметить, что следить за темпами работ министр транспорта приезжает уже во второй раз.
Общая стоимость строительства моста — 642 миллиона рублей, из них 10 процентов — софинансирование из бюджетов области и города Ярославля. На реконструкцию моста из федерального бюджета в 2017 году было выделено 450 миллионов рублей, в феврале этого года — еще 135 миллионов.
Фото: правительство Ярославской области
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