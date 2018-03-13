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Кофе и алкоголь: ярославский школьник пойдёт под суд за налёты на магазины
13 марта 2018 15:42
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В Ярославле возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего школьника за серию краж из продуктовых магазинов. Подросток действовал, как в кино. Он надевал на лицо чёрную маску, ногами выбивал пластиковые панели входных дверей магазинов «Магнит», «Дикси», «Пятёрочка» и воровал оттуда… кофе и алкоголь. Со всем добром подросток успевал убежать ещё до приезда полиции. Иногда он был не один, а в компании друзей, возраст которых от 18 до 26 лет. В основном он совершал преступления ночью, но иногда «работал» и днём, пряча награбленное в свою одежду.
— Мальчик учится в одной из общеобразовательных школ города. Семья у него нормальная, ребёнок сам вменяемый, просто непутёвый. Более того, в период совершения этих преступлений на нём уже было одного уголовное дело также за серию краж, — рассказали в прокуратуре Ярославля.
Сейчас новое уголовное дело передано в Дзержинский суд.
Фото: Александра Савельева
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