Суд вынес приговор ярославцу, который устроил два ДТП и свалил вину на угонщика

Мужчину приговорили к 300 часам обязательных работ и лишили на два года прав

В Ярославле Дзержинский районный суд вынес приговор 49-летнему мужчине, который проходил по двум статьям Уголовного кодекса. И, можно сказать, легко отделался.

В октябре прошлого года он выпил, но от поездки на машине решил не отказываться. Причём делал он это не впервые, и даже уже попадался гаишникам за езду в пьяном виде. На этот раз доехать без приключений он не смог — учинил два ДТП.

После этого он смекнул — во-первых, придётся отвечать за ДТП, а во-вторых, за вождение в нетрезвом виде повторно можно попасть и под уголовку. Поэтому он бросил машину на Полушкиной роще и поехал домой. Когда проспался, написал заявление в полицию — сказал, что машину у него угнали.

— Мужчину признали виновным по двум статьям «Повторное управление автомобилем в нетрезвом виде» и «Ложный донос о совершении преступления», — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

Ярославца приговорили к 300 часам обязательных работ и лишили на два года прав. Приговор в законную силу не вступил.