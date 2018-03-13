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Город

Суд вынес приговор ярославцу, который устроил два ДТП и свалил вину на угонщика

13 марта 2018 15:04
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ДТП, криминал, суд, происшествия, Ярославль

В Ярославле Дзержинский районный суд вынес приговор 49-летнему мужчине, который проходил по двум статьям Уголовного кодекса. И, можно сказать, легко отделался.

В октябре прошлого года он выпил, но от поездки на машине решил не отказываться. Причём делал он это не впервые, и даже уже попадался гаишникам за езду в пьяном виде. На этот раз доехать без приключений он не смог — учинил два ДТП.

После этого он смекнул — во-первых, придётся отвечать за ДТП, а во-вторых, за вождение в нетрезвом виде повторно можно попасть и под уголовку. Поэтому он бросил машину на Полушкиной роще и поехал домой. Когда проспался, написал заявление в полицию — сказал, что машину у него угнали.

— Мужчину признали виновным по двум статьям «Повторное управление автомобилем в нетрезвом виде» и «Ложный донос о совершении преступления», — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

Ярославца приговорили к 300 часам обязательных работ и лишили на два года прав. Приговор в законную силу не вступил.

Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева
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