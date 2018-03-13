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Проголосовал за президента — проверь здоровье: в Ярославле избирателям будут мерить давление
13 марта 2018 14:12
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В Ярославле и Рыбинске в день президентских выборов, 18 марта, пройдёт бесплатная акция «Измерь давление». Медики будут ждать желающих прямо на избирательных участках с 10 утра до 15 часов.
— Врачи не только измерят давление, но и научат, как это делать правильно, — говорят организаторы акции «Измерь давление». — Ведь выявить гипертонию можно, если постоянно контролировать свое самочувствие.
Акция «Измерь давление» пройдет на 144 избирательных участках в Ярославле и 58 — в Рыбинске.
Ещё в день выборов можно будет бесплатно кататься на трамваях и автобусах, а также прикупить дешёвых гречки и сгущёнки.
Фото: Александра Савельева
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