|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Снимали подо льдом: водолазы показали фотографии затопленного города Молога
13 марта 2018 13:32
810 1
Исследователи Рыбинского водохранилища показали фотографии затопленного города Молога, снятые подо льдом. Водолазы вели фото и видеосъёмку, чтобы потом по фотографиям воссоздать 3D-версию Югского мужского монастыря.
— Фотографии просто потрясающие! С помощью них мы собираемся сделать экскурс в историю. Очень надеемся, что она станет частью настоящего, — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.
В Ярославской области продолжается экспедиция проекта «Затопленные святыни Мологского края». В ней принял участие и мэр Рыбинска, который лично нырнул в ледяную воду.
Югский монастырь был самым развитым в пределах Рыбинского округа, а Югская икона Божьей Матери из этой обители до сих пор является покровительницей Рыбинска и хранится в Спасо-Преображенском соборе.
Фото: Максим Авдеев
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Далее: Погибших в страшном ДТП в Брагино похоронят в разное время, чтобы друзья успели попрощаться с обоими
|
Фильм недели
5 марта
«Черная пантера»: на лицо ужасные, добрые внутри
С недавних пор в Африке можно найти не только малярию, сафари и дикие племена, но и Ваканду —секретную страну с самыми передовыми технологиями в...
Вот отличный пример что... далее
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
А для чего вообще фильмы о... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров