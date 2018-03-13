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Город

Снимали подо льдом: водолазы показали фотографии затопленного города Молога

13 марта 2018 13:32
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Ярославль, Рыбинск, Рыбинское водохранилище, Молога

Исследователи Рыбинского водохранилища показали фотографии затопленного города Молога, снятые подо льдом. Водолазы вели фото и видеосъёмку, чтобы потом по фотографиям воссоздать 3D-версию Югского мужского монастыря.

— Фотографии просто потрясающие! С помощью них мы собираемся сделать экскурс в историю. Очень надеемся, что она станет частью настоящего, — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

В Ярославской области продолжается экспедиция проекта «Затопленные святыни Мологского края». В ней принял участие и мэр Рыбинска, который лично нырнул в ледяную воду.

Югский монастырь был самым развитым в пределах Рыбинского округа, а Югская икона Божьей Матери из этой обители до сих пор является покровительницей Рыбинска и хранится в Спасо-Преображенском соборе.

Анна Лурье
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Фото: Максим Авдеев
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