Снимали подо льдом: водолазы показали фотографии затопленного города Молога

По фотографиям хотят воссоздать монастырь

Исследователи Рыбинского водохранилища показали фотографии затопленного города Молога, снятые подо льдом. Водолазы вели фото и видеосъёмку, чтобы потом по фотографиям воссоздать 3D-версию Югского мужского монастыря.

— Фотографии просто потрясающие! С помощью них мы собираемся сделать экскурс в историю. Очень надеемся, что она станет частью настоящего, — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Фотографии сделали под водой

В Ярославской области продолжается экспедиция проекта «Затопленные святыни Мологского края». В ней принял участие и мэр Рыбинска, который лично нырнул в ледяную воду.

Югский монастырь был самым развитым в пределах Рыбинского округа, а Югская икона Божьей Матери из этой обители до сих пор является покровительницей Рыбинска и хранится в Спасо-Преображенском соборе.