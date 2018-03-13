Погибших в страшном ДТП в Брагино похоронят в разное время, чтобы друзья успели попрощаться с обоими

Ребят похоронят завтра

В деле о резонансном ДТП на Ленинградском проспекте уже появились первые очевидцы. Они связались с друзьями погибших Алексея Малькова и Александра Титова. Уже несколько человек сообщили товарищам погибших, что снегоуборочный грузовик стоял без опознавательных знаков.

— Мне написал один из очевидцев, который проезжал в том самом месте за несколько минут до трагедии. Он рассказал, что освещение работало плохо, а МАЗ стоял без опознавательных знаков, был весь грязный, и его было абсолютно не видно. Более того, водитель даже остановился и сделал замечание работникам, чтобы они как-то обозначили свою машину либо аварийкой, либо выставили знак, — рассказывает друг погибших ребят Александр.

По его словам, сегодня специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить, был алкоголь в крови или нет. Сегодня же родственники получат заключение. А уже завтра ребят будут хоронить.

Алексея Малькова похоронят в деревне Прусово рядом с отцом. Прощание с ним начнётся в 09:00. Александра Титова похоронят на Осташинском кладбище. Родственники и друзья соберутся в 12:45, чтобы проводить его в последний путь. Все друзья и знакомые у погибших ребят были общие. Поэтому с одних похорон они поедут на другие.

Напомним, вчера около 4 часов утра на Ленинградском проспекте «Мазда» въехала в МАЗ. От удара от легковушки не осталось живого места. В машине находились двое друзей: Алексей Мальков и Александр Титов. Они оба скончались до приезда скорой помощи. У обоих мужчин остались семьи и дети.