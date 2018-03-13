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«Мазда» всмятку: появились фото с места смертельного ДТП в Брагино
13 марта 2018 12:11
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Появились фотографии вчерашней страшной аварии, которая произошла на Ленинградском проспекте в Ярославле. «Мазда» на ночной дороге врезалась в стоящий снегоуборочный грузовик — легковой автомобиль превратился в груду металла. В соцсетях люди обсуждают, на какой скорости должна была ехать машина, чтобы с такой силой врезаться.
— С какой скоростью надо ехать, чтобы «Мазда» в такой металлолом превратилась? — пишут в группе «Подслушано у водителей в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте».
«Мазда» врезалась в грузовик около четырех утра. На месте погибли двое мужчин: 30-летний Алексей Мальков, который был за рулём авто, и его друг, сидевший на пассажирском сиденье, Александр Титов. У мужчин остались жёны и маленькие дети.
Родственники погибших в аварии двоих мужчин просят откликнуться свидетелей жуткого ДТП.
Фото: «Подслушано у водителей в Ярославле»/VK.com, «Подслушано у водителей в Ярославле»
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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