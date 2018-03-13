«Мазда» всмятку: появились фото с места смертельного ДТП в Брагино

Машина превратилась в груду металла

Появились фотографии вчерашней страшной аварии, которая произошла на Ленинградском проспекте в Ярославле. «Мазда» на ночной дороге врезалась в стоящий снегоуборочный грузовик — легковой автомобиль превратился в груду металла. В соцсетях люди обсуждают, на какой скорости должна была ехать машина, чтобы с такой силой врезаться.

— С какой скоростью надо ехать, чтобы «Мазда» в такой металлолом превратилась? — пишут в группе «Подслушано у водителей в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте».

От машины почти ничего не осталось



«Мазда» врезалась в грузовик около четырех утра. На месте погибли двое мужчин: 30-летний Алексей Мальков, который был за рулём авто, и его друг, сидевший на пассажирском сиденье, Александр Титов. У мужчин остались жёны и маленькие дети.

Родственники погибших в аварии двоих мужчин просят откликнуться свидетелей жуткого ДТП.