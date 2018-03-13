В день выборов в Ярославле перекроют движение сразу на нескольких улицах

Проголосовать можно в любом районе города

На выборах в Ярославле ограничат движение транспорта. По словам мэрии Ярославля, это будет сделано в целях повышения уровня безопасности дорожного движения. А также для защиты ярославцев от терактов.

— 18 марта в районе участковых избирательных комиссий будет ограничено движение, стоянка и остановка транспорта, — рассказали в мэрии Ярославля.

Напомним, что избирательные участки будут расположены сразу на нескольких улицах в каждом районе города.

Ранее 76.ru рассказывал о том, как ярославцев заманивают на выборы дешёвой едой.