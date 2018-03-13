Сгорела в собственной квартире: в Ярославской области в огне погибла женщина

Пенсионерка уснула с сигаретой

В Рыбинске во время пожара погибла 66-летняя женщина. Квартира загорелась в одном из домов по улице Герцена 12 марта. Приехавшие на место спасатели потушили огонь за 10 минут, однако пенсионерку спасти не удалось.

— Скорее всего, она уснула в постели с непотушенной сигаретой, — сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области.

Следователь уже опросил очевидцев. Проводится проверка.