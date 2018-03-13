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Город

В Ярославле нашли и уничтожили больше семидесяти килограммов запрещенных груш

13 марта 2018 11:20
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Ярославль, санкции, груши

Специалисты Россельхознадзора по Ярославской области вместе с транспортной прокуратурой и таможней нашли на оптовой базе в Ярославле запрещенные фрукты. У предпринимателя забрали 75,85 килограммов груш. На маркировке ящиков, в которых были свежие фрукты, страной изготовления значилась Польша.

— В отношении этой страны Российской Федерацией введены отдельные специальные экономические меры, — рассказали в Россельхознадзоре по Ярославской области. — Груши изъяли и уничтожили на полигоне твёрдых бытовых отходов.

Недавно подозрительное мясо забрали прямо с витрины магазина в Переславле. Кусок свинины уничтожили, а руководство магазина привлекли к административной ответственности.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Россельхознадзор
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