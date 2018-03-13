В Ярославле нашли и уничтожили больше семидесяти килограммов запрещенных груш

Груши уничтожили на полигоне

Специалисты Россельхознадзора по Ярославской области вместе с транспортной прокуратурой и таможней нашли на оптовой базе в Ярославле запрещенные фрукты. У предпринимателя забрали 75,85 килограммов груш. На маркировке ящиков, в которых были свежие фрукты, страной изготовления значилась Польша.

— В отношении этой страны Российской Федерацией введены отдельные специальные экономические меры, — рассказали в Россельхознадзоре по Ярославской области. — Груши изъяли и уничтожили на полигоне твёрдых бытовых отходов.

Недавно подозрительное мясо забрали прямо с витрины магазина в Переславле. Кусок свинины уничтожили, а руководство магазина привлекли к административной ответственности.