|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославле нашли и уничтожили больше семидесяти килограммов запрещенных груш
13 марта 2018 11:20
985 11
Специалисты Россельхознадзора по Ярославской области вместе с транспортной прокуратурой и таможней нашли на оптовой базе в Ярославле запрещенные фрукты. У предпринимателя забрали 75,85 килограммов груш. На маркировке ящиков, в которых были свежие фрукты, страной изготовления значилась Польша.
— В отношении этой страны Российской Федерацией введены отдельные специальные экономические меры, — рассказали в Россельхознадзоре по Ярославской области. — Груши изъяли и уничтожили на полигоне твёрдых бытовых отходов.
Недавно подозрительное мясо забрали прямо с витрины магазина в Переславле. Кусок свинины уничтожили, а руководство магазина привлекли к административной ответственности.
Фото: Россельхознадзор
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
5 марта
«Черная пантера»: на лицо ужасные, добрые внутри
С недавних пор в Африке можно найти не только малярию, сафари и дикие племена, но и Ваканду —секретную страну с самыми передовыми технологиями в...
Вот отличный пример что... далее
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
А для чего вообще фильмы о... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров