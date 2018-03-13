Родственники погибших в страшном ДТП ярославцев ищут очевидцев

В ДТП погибли два лучших друга

Родные и друзья двух ярославцев, погибших в ДТП на Ленинградском проспекте, ищут свидетелей происшествия. Они просят откликнуться каждого, кто располагает хоть какой-нибудь информацией о случившемся.

— Очевидцев просим позвонить по телефону 8 915 990-92-74, спросить Александра, — написала в соцсетях подруга погибших молодых людей Ксения Богатова.

Страшная авария произошла 12 марта около 4 часов утра. «Мазда» столкнулась со снегоуборочным грузовиком. За рулём находился 30-летний Алексей Мальков. Рядом с ним на пассажирском сиденье был его друг Александр Титов. Оба они погибли до приезда скорой.

У обоих мужчин остались жёны и маленькие дети. Спустя несколько часов после ДТП родные погибших ребят привезли на место трагедии цветы.