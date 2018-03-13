На выборах в Ярославле откроют ярмарки с дешёвой едой: смотрим цены

На один день в Ярославле откроют дешёвые ярмарки

Удивительное совпадение: специально в день выборов 18 марта в Ярославле откроют ярмарки с дешёвой едой. Конечно, только на один день. И работать они будут с 8 до 20 часов.

Брендированные палатки с продуктами расположатся неподалёку от избирательных участков, всего их будет 26 по городу. Что в них можно будет купить:

Горох (0,9 кг) за 16 рублей. Греча (0,9 кг) за 25 рублей. Перловка (0,9 кг) за 13 рублей. Крупа пшеничная (0,9 кг) за 12 рублей. Макароны (0,45 кг) за 12 рублей. Сахар (0,9 кг) за 27 рублей. Консервированный горошек (0,425 кг) за 25 рублей. Молоко сгущёное (0,25 кг) за 23 рубля.

— Мы договорились с крупными оптовыми компаниями и большинство товаров закупаем напрямую у производителей, поэтому цены на социально значимые товары будут даже ниже, чем в сетевых магазинах, — рассказал заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития города Алексей Торопов.