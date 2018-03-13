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На выборах в Ярославле откроют ярмарки с дешёвой едой: смотрим цены
13 марта 2018 10:08
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Удивительное совпадение: специально в день выборов 18 марта в Ярославле откроют ярмарки с дешёвой едой. Конечно, только на один день. И работать они будут с 8 до 20 часов.
Брендированные палатки с продуктами расположатся неподалёку от избирательных участков, всего их будет 26 по городу. Что в них можно будет купить:
— Мы договорились с крупными оптовыми компаниями и большинство товаров закупаем напрямую у производителей, поэтому цены на социально значимые товары будут даже ниже, чем в сетевых магазинах, — рассказал заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития города Алексей Торопов.
Фото: Александра Савельева, Мэрия Ярославля
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