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«Ока» в лепёшку: в аварии в центре Переславля пострадали два человека
13 марта 2018 09:57
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Сегодня в восьмом часу утра в Переславле-Залесском на улице Советской произошло ДТП. Лоб в лоб столкнулись «Ока» и «Хёндай-Солярис». Очевидцы говорят, что отечественную малолитражку буквально смяло в лепёшку.
— В «Оке» в момент аварии находилось двое мужчин: водитель и пассажир, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Они оба получили травмы, им потребовалась помощь врачей.
Как именно произошла авария и по чьей вине, теперь устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Уточняют они и причины тройного ДТП, которое произошло в час пик в Ярославле.
Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области
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