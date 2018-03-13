«Ока» в лепёшку: в аварии в центре Переславля пострадали два человека

Водитель и пассажир «Оки» получили травмы

Сегодня в восьмом часу утра в Переславле-Залесском на улице Советской произошло ДТП. Лоб в лоб столкнулись «Ока» и «Хёндай-Солярис». Очевидцы говорят, что отечественную малолитражку буквально смяло в лепёшку.

— В «Оке» в момент аварии находилось двое мужчин: водитель и пассажир, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Они оба получили травмы, им потребовалась помощь врачей.

Как именно произошла авария и по чьей вине, теперь устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Уточняют они и причины тройного ДТП, которое произошло в час пик в Ярославле.