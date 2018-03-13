Мэрия накормит ярославцев дешёвыми пирожками

Ярмарки с дешёвыми пирожками откроют на один день. День выборов

Мэрия Ярославля накормит ярославцев очень дешёвыми пирожками. Дешевле, наверное, только бесплатно. Совпадение, но найти такие можно будет только в день выборов на избирательных участках.

Например, пирожок с картошкой и луком можно будет взять всего за 4 рубля, большинство других пирожков отдадут по 10 рублей за штуку, пирожные по 15–22 рублей. Самым дорогим блюдом в буфетах в этот день будут мясные отбивные и бифштексы, да и то по цене в 50 рублей, куриные бризоли по 40 рублей, рыба в тесте и рыбные стейки по 40 рублей. Также на избирательных участках угостят бутербродами с сыром, колбасой и слабосолёной рыбой, все по одной цене в 15 рублей.

Но и это ещё не всё, что придумали власти. Ровно на один день (день выборов) рядом с избирательными участками откроют 26 ярмарок.

— Ярмарки будут располагаться возле всех дворцов культуры и вблизи 16 общеобразовательных школ города за территориями избирательных участков, — рассказал заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития города Алексей Торопов.