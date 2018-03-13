В Ярославле галчонок застрял в одном из брагинских домов

Птенец застрял в вентиляции

Ярославские спасатели вытащили из неволи… галчонка. Птенец залетел в вентиляционную шахту одной из многоэтажек в Дзержинском районе. К счастью, жильцы дома вовремя увидели птицу и вызвали спасателей. Галчонок громко кричал и бился о решётки вентиляции.

— Спасатели вскрыли решётку вентиляции и достали птенца. Его вынесли на улицу и сразу выпустили на свободу, — рассказали в центре гражданской защиты Ярославля.