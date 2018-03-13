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В Ярославле галчонок застрял в одном из брагинских домов
13 марта 2018 09:49
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Ярославские спасатели вытащили из неволи… галчонка. Птенец залетел в вентиляционную шахту одной из многоэтажек в Дзержинском районе. К счастью, жильцы дома вовремя увидели птицу и вызвали спасателей. Галчонок громко кричал и бился о решётки вентиляции.
— Спасатели вскрыли решётку вентиляции и достали птенца. Его вынесли на улицу и сразу выпустили на свободу, — рассказали в центре гражданской защиты Ярославля.
Фото: центр гражданской защиты Ярославля
Видео: центр гражданской защиты Ярославля
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