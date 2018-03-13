Шпаргалка для гостя ЧМ-2018: как добыть билет на футбол и не разориться

Можно купить пакет билетов на игры конкретного стадиона

Мундиаль — грандиозное событие, однако попасть на матчи не так-то уж и просто. Билеты продаются в ограниченное число дней и только в определённых местах, так что незнающий фанат может случайно нарваться на фальшивку и зря потратить деньги. Кроме билетов на отдельную игру, существуют ещё и пакеты, удобные для домоседов и больших ценителей одной команды. В общем, есть множество нюансов, о которых мы сейчас расскажем.

Когда купить билет на ЧМ-2018?

В отличие от большинства массовых мероприятий, билеты на мундиаль продаются не постоянно, а периодами. Осталось всего два: с 13 марта по 3 апреля и с 18 апреля по 15 июня. Билеты будут продаваться в порядке очереди: подаете заявку и ждёте.

Как купить билет?

С 18 апреля по 15 июня в городах, которые принимают ЧМ-2018, будут работать билетные центры FIFA. На любом этапе продаж билеты можно купить на сайте организаторов мероприятия. Обратите внимание: до начала продаж подать заявку не получится, портал попросит вас подождать. Как только продажи откроются, нужно:

зайти на сайт FIFA и создать там свою учётную запись, указав электронную почту или аккаунт в соцсети;

подать заявку, а для этого указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, гражданство, серию и номер паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность). Также придётся поставить галочки, подтверждая, что вы согласны с правилами покупки билетов и поведения на стадионе;

указать, как вы хотите оплатить билет, реквизиты своей банковской карты. Когда заявку одобрят, с неё спишутся деньги, дополнительно ничего подтверждать будет не нужно. Также напишите, по какому адресу доставить покупку, и оставьте свои контакты.

В подтверждение покупки на ваш электронный или простой почтовый ящик поступит письмо от FIFA.

Как заплатить за билет?

Оплатить заказ можно картой Visa. Когда деньги спишутся, на электронную почту придёт подтверждение: оплата прошла, билет приобретён. Другой способ — оплатить банковским переводом.

Какие бывают билеты?

Билеты на определённый матч. Можно купить в любой период продаж. В зависимости от того, на какой этап чемпионата вы хотите попасть, цена билета будет разной (о ценах расскажем ниже).

Пакет билетов на определённый стадион. Сюда входят матчи группового этапа (кроме матча открытия), 1/8 финала и за третье место. Матчи 1/4 финала, 1/2 финала и собственно финала в пакет не входят. Купить такие билеты можно только с 13 марта до 3 апреля.

Билеты на матчи с участием одной команды. Можно выбрать, сколько игр вы хотите посетить:

три матча. Только игры группового этапа;

четыре матча. Три игры с любимой командой вы увидите гарантированно, а 1/8 финала на стадионе «Лужники» или «Спартак» посмотрите даже в том случае, если ваши фавориты не пройдут на этот этап;

пять матчей. Пройдет ли выбранная вами команда в четвертьфинал или нет, вы обязательно его посмотрите на стадионе в Сочи;

шесть матчей. Вам гарантировано место на стадионе «Лужники», где пройдёт полуфинал чемпионата;

семь матчей. К играм группового этапа, 1/8, 1/4 и 1/2 финала добавляется сам финал.

Один и тот же пакет может стоить дешевле или дороже. Почему?

В каждом пакете можно выбрать категорию, по которой у вас будут определённые условия на матче. Самая бюджетная категория — «Статус», в неё входят билет первой категории, доступ в зону гостеприимства стадиона, закуски и напитки, возможность парковки. Самая высокая категория называется «Частная ложа», билет в неё стоит от 54 000 рублей. Кроме отдельного места в красивой ложе, покупатель получит еду и напитки, подарочный набор и приоритетное право на парковку у стадиона.

В промежутке между самым простым и самым дорогим пакетами есть еще несколько: «Хаус», «Клуб», «Павильон», «Бизнес», «Ложа» и «Царская ложа». Узнать подробнее о пакетах можно на сайте FIFA.

Сколько стоят билеты?

Для кого есть привилегии?

Фанаты. Для футбольных болельщиков продаются особые билеты. Чтобы их получить, нужно состоять в официальном объединении футбольных фанатов, иметь гражданство или хотя бы проживать в стране команды или сборной. В чем плюс этих билетов? Когда обычные места на ЧМ-2018 закончатся, специально выделенные командам билеты всё ещё могут остаться.

Также в продаже будут билеты для особых категорий лиц. Чтобы получить их, покупателю нужно будет доказать своё право на льготу — прислать документы в режиме онлайн или предъявить их при получении билета в кассе FIFA. Также бумаги могут потребоваться при входе на стадион.

Люди с ограничениями по здоровью. Для инвалидов-колясочников предусмотрены специальные места. Все люди с инвалидностью смогут воспользоваться упрощенным входом. Слабовидящие смогут взять с собой собаку-поводыря. Чтобы доказать свою льготу, понадобится справка или другое медицинское заключение.

Люди с избыточным весом. Для них есть более широкие, чем обычно, места. Подтверждением права на льготу послужит справка с прописанным в ней индексом массы тела (ИМТ) не менее 35 единиц. Напомним, чтобы рассчитать ИМТ, нужно разделить свой вес в килограммах на квадрат роста в метрах.

Кроме специально приспособленных мест, какие ещё преимущества у «особых» билетов? Они будут стоить как билеты третьей категории для иностранцев и как билеты четвёртой категории для россиян (категория — это уровень комфорта и дополнительные бонусы вроде еды и напитков на стадионе). Перечисленные выше лица, кроме людей с избыточной массой тела, могут при необходимости получить дополнительно бесплатный билет на сопровождающего. Он будет сидеть как можно ближе к своему подопечному, но именно соседнее место гарантировать FIFA не может.

Сколько билетов я могу купить?

Даже если вы готовы потратить на мундиаль целое состояние, посетить максимально возможное число матчей не получится из-за ограничений FIFA. Один человек может заказать максимум по 4 билета на каждый матч. В общей сложности вам будут доступны лишь семь матчей (если вы берете по 4 билета на каждый из них, то сможете купить только 28 билетов). Обратите внимание: все ваши билеты на один матч должны относиться к одной категории.

Ограничение есть и на пакеты. Для покупки доступны до 4 пакетов «Моя команда».

Я передумал идти на матч. Можно сдать или продать свой билет?

Отменить заявку на билет или пакет билетов нельзя. Продать оформленный на вас билет или даже подарить его другу или родственнику самостоятельно тоже не получится, это будет считаться административным правонарушением. Что же делать? Отправьте FIFA запрос на продажу билета через свою учётную запись. Ближе к началу турнира вашу заявку рассмотрят и, возможно, одобрят, а билет выставят на продажу на платформе FIFA.

Через FIFA можно передать билет, который вы купили для другого человека, другому гостю. Билет можно подарить или продать по цене, по которой вы его приобрели. Всё это происходит также только через официальную платформу FIFA.

Что такое паспорт болельщика и с чем его едят?

Паспорт болельщика (также он называется FAN ID) — это специальное удостоверение личности для гостей мундиаля. Его нужно предъявлять при входе на стадион и при посадке в бесплатный поезд до места проведения. Также FAN ID дает право бесплатно пользоваться городским транспортом, специально запущенным для ЧМ-2018.

Чтобы получить паспорт болельщика, нужно купить билет на ЧМ-2018 и оформить заявку. Сделать это можно на специальном сайте или в Центре выдачи, предъявив паспорт гражданина РФ.

Чтобы получить FAN ID по почте, нужно зарегистрироваться на сайте Fan-id.ru и оформить там заявку (нужно будет указать паспортные данные, номер билета или заказа билетов, телефон, электронную почту, загрузить свою фотографию). Дождитесь одобрения заявки (придет на e-mail или SMS) и ждите свой паспорт.

Остались вопросы? Звоните в кол-центр поддержки зрителей по телефону 8 (800) 775-20-18.