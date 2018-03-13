Лошади размером с собаку: Тюльпан и Анюта стали новыми обитателями Ярославского зоопарка

Тюльпан и Анюта

В Ярославском зоопарке пополнение. Новыми обитателями стали лошадки с красивым названием Фалабелла и милыми именами Тюльпан и Анюта. Они приехали в начале марта из Краснодарского края.

Лошадки очень дружелюбны

— Это самые маленькие лошади в мире, — рассказали в ярославском зоопарке. — Они были выведены в Аргентине в семье Фалабелла. Рост этих животных от 40 до 75 сантиметров, а вес сравним с весом средних и крупных собак. Наши лошадки отлично ладят с детьми, у них вообще добрый и покладистый характер. Кроме того, лошадки Фалабелла невероятно умны и отлично поддаются дрессировке.

В зоопарке теперь есть самые маленькие в мире лошадки

В зоопарке скоро могут появиться не только миниатюрные животные, но и громадные слоны.