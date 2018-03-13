Биатлонист Мартен Фуркад подарил свою медаль шестилетней девочке из Ярославля

Вероника получила медаль известного спортсмена

Вероника Рицкова вместе со своими родителями Алексеем и Натальей смотрела за этапом Кубка мира по биатлону, который проходил в Финляндии. После масс-старта мужчин французский биатлонист Мартен Фуркад, занявший второе место, снял с себя серебряную медаль и одел её на шею девочке.

Оказывается, так он поступает не впервые. 29-летний спортсмен оставляет себе только медали чемпионата мира и Олимпийских игр, а остальные награды раздает детям. Так получилось, что в этот раз трофей достался маленькой Веронике.

— Дочь очень обрадовалась, — рассказал отец девочки Алексей Рицков. — Пришлось Веронике объяснять, что это не она медаль за что-то выиграла, а Мартен Фуркад награду завоевал и подарил ей. Приятно, конечно, было всей семье. Мы считаем настоящими героями Антона Шипулина, завоевавшего бронзу, и Мартена Фуркада.

Сподвигнет ли получение медали из рук знаменитого биатлониста и Веронику заняться этим спортом, родители пока не знают, но в свои шесть лет девочка любит кататься на коньках, лыжах и с удовольствием плавает.

— Мы пока хорошо спортсменов поддерживаем, — смеется Алексей.

Такой поступок француза поддержали все болельщики, но не все спортсмены демонстрируют благородство. На днях Русский танк Андрей Коваленко, не согласившись с дисциплинарным наказанием, ударил судью во время матча ветеранов, да так, что арбитр получил сотрясение мозга.