Тройное ДТП перекрыло движение по Тутаевскому проезду

В ДТП никто не пострадал

В час пик на Тутаевском проезде столкнулись три автомобиля. Из-за ДТП обе полосы из центра в районе улицы Бабича оказались перекрыты. Не смогли разъехаться «Рено-Меган», «Шкода-Октавия» и «Форд-Фиеста».

На месте ДТП работали спасатели, бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

Больше всех досталось «Форду», от удара машина осталась практически без капота. К счастью, люди в аварии не пострадали.

— В ДТП пострадавшие не зарегистрированы, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Виновника аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Утром ДТП в Брагино унесло жизни двух мужчин.