Тройное ДТП перекрыло движение по Тутаевскому проезду

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В час пик на Тутаевском проезде столкнулись три автомобиля. Из-за ДТП обе полосы из центра в районе улицы Бабича оказались перекрыты. Не смогли разъехаться «Рено-Меган», «Шкода-Октавия» и «Форд-Фиеста».
На месте ДТП работали спасатели, бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД.
Больше всех досталось «Форду», от удара машина осталась практически без капота. К счастью, люди в аварии не пострадали.
— В ДТП пострадавшие не зарегистрированы, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
Виновника аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
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Фото: МЧС
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