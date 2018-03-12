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Рейд на стоянке: приставы арестовали восемь машин с помощью мобильного приложения
12 марта 2018 19:39
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Утром судебные приставы отправились на автостоянку в Брагино и проверили машины с помощью специального приложения «Мобильный розыск». Оно при сканировании номера авто выдает информацию о владельце машины и долгах, если они есть.
После такой проверки восемь машин со стоянки попали под арест.
— Суммы долга должников оказались различными — от небольших до миллионных, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Например, владелица «Матиза» задолжала шесть тысяч рублей, а хозяин нескольких грузовиков, которые арестовали на стоянке, накопил миллионный долг.
Увидев судебных приставов возле своих машин, большинство водителей сами отдали ключи. Теперь у них есть только десять дней, чтобы рассчитаться с долгами и вернуть себе машины, иначе автомобили продадут.
Приставы раскрывают карты: какие методы действенны при выбивании долгов.
Фото: УФССП
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