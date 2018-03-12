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Город

Ярославец, размахивая бамбуковой палкой, украл из магазина бутылку ликёра

12 марта 2018 18:33
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суд, Ярославль, кража

Так украсть бутылку ликёра не каждый рискнёт. Но только не расстроенный 37-летний житель Брагино.

Мужчина отдыхал дома, захотел продолжения, но супруга отказалась выдать ярославцу денег на спиртное. Расстроившись, мужчина вооружился бамбуковой палкой и сам пошёл добывать себе выпивку.

— В магазине мужчина взял с полки бутылку ликера и проследовал к выходу, минуя кассовую зону, но был остановлен продавцом, которая потребовала вернуть похищенное, — рассказывают в прокуратуре Ярославля. — Но тут он достал бамбуковую палку, увидев которую, продавец испугалась за своё здоровье и пропустила мужчину.

Однако женщина тут же вызвала полицию, и желающего покутить ярославца задержали. На суде он отрицал угрозу насилия бамбуковой палкой, но слова продавца и очевидцев,  запись с камер видеонаблюдения оказались убедительнее. Мужчине пришлось возместить ущерб за алкоголь и сдать своё оружие. 

Так как жителя Дзержинского района судили впервые, то наказание для него выбрали не слишком суровое — 1,5 года условно. 

Анна Елкина
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Фото: Александра Савельева
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