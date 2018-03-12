|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Ярославец, размахивая бамбуковой палкой, украл из магазина бутылку ликёра
12 марта 2018 18:33
605 1
Так украсть бутылку ликёра не каждый рискнёт. Но только не расстроенный 37-летний житель Брагино.
Мужчина отдыхал дома, захотел продолжения, но супруга отказалась выдать ярославцу денег на спиртное. Расстроившись, мужчина вооружился бамбуковой палкой и сам пошёл добывать себе выпивку.
— В магазине мужчина взял с полки бутылку ликера и проследовал к выходу, минуя кассовую зону, но был остановлен продавцом, которая потребовала вернуть похищенное, — рассказывают в прокуратуре Ярославля. — Но тут он достал бамбуковую палку, увидев которую, продавец испугалась за своё здоровье и пропустила мужчину.
Однако женщина тут же вызвала полицию, и желающего покутить ярославца задержали. На суде он отрицал угрозу насилия бамбуковой палкой, но слова продавца и очевидцев, запись с камер видеонаблюдения оказались убедительнее. Мужчине пришлось возместить ущерб за алкоголь и сдать своё оружие.
Так как жителя Дзержинского района судили впервые, то наказание для него выбрали не слишком суровое — 1,5 года условно.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
5 марта
«Черная пантера»: на лицо ужасные, добрые внутри
С недавних пор в Африке можно найти не только малярию, сафари и дикие племена, но и Ваканду —секретную страну с самыми передовыми технологиями в...
Вот отличный пример что... далее
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
А для чего вообще фильмы о... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров