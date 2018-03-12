Велотрасса на берегу озера: как планируют изменить парк во Фрунзенском районе

Эскиз детского городка для парка Судостроителей

На берегу озера велодорожка, скейт-парк и детский городок — всё это может появиться у жителей во Фрунзенском районе Ярославля. Только если они проголосуют.

Студенты-архитекторы придумали проекты для трёх парков района: парка Победы, парка Судостроителей и аллеи на улице Ньютона. Но благоустроят власти лишь один из них, который выберут жители сами во время итогового голосования по проекту «Решаем вместе».

Такой эскиз придумали для парка Победы

— Сейчас парк Судостроителей лидирует по числу голосов за него, — рассказывают организаторы проекта.

И не удивительно, ведь здесь, на берегу озера, можно устроить действительно роскошное место отдыха. В других же парках района благоустройство предлагают более скромное.

Аллея на улице Ньютона

Как благоустроят парки и в других районах.