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Велотрасса на берегу озера: как планируют изменить парк во Фрунзенском районе
12 марта 2018 18:02
1 046 0
На берегу озера велодорожка, скейт-парк и детский городок — всё это может появиться у жителей во Фрунзенском районе Ярославля. Только если они проголосуют.
Студенты-архитекторы придумали проекты для трёх парков района: парка Победы, парка Судостроителей и аллеи на улице Ньютона. Но благоустроят власти лишь один из них, который выберут жители сами во время итогового голосования по проекту «Решаем вместе».
— Сейчас парк Судостроителей лидирует по числу голосов за него, — рассказывают организаторы проекта.
И не удивительно, ведь здесь, на берегу озера, можно устроить действительно роскошное место отдыха. В других же парках района благоустройство предлагают более скромное.
Как благоустроят парки и в других районах.
Фото: Решаем вместе
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