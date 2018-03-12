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Президент или ремонт двора: как в Ярославле наращивают явку на выборы
12 марта 2018 17:31
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Изо всех сил в Ярославской области стараются поднять явку на предстоящих президентских выборах. Прийти на избирательный участок жителей региона призывают не только кандидаты, но и телезвёзды, именитые спортсмены и другие известные люди. Среди избирателей даже обещают разыграть «Айфоны» и билеты в кино.
Но, по мнению активистов движения в защиту прав избирателей «Голос», с заманиванием людей на выборы в этом году явно перестарались. На сайте под названием «Карта нарушений на выборах» они собирают информацию о нарушениях избирательного законодательства на выборах со всей России. Засветилась Ярославская область.
Здесь одновременно с выборами президента России откроются участки для голосования по программе «Решаем вместе», где жители региона будут голосовать за благоустройство парков, дворов и городских аллей. Именно ко второму голосованию на избирательных участках у «Голоса» есть претензии.
— На выборах нельзя проводить контроль голосования и принуждать людей голосовать, — считает координатор движения «Голос» в Ярославской области Антон Шейнин. — А всё это делает проект «Решаем вместе». Под прямое нарушение по статье это не попадает лишь потому, что контролируется привод на голосование именно по проекту, а не участие в президентских выборах. Но то, что голосование проходит в зданиях участков, все равно позволяет увязать одно с другим.
Активисты «Голоса» отмечают, что голосующие по программе «Решаем вместе» будут отмечаться специальными карточками по штрих-кодам. А значит, людей можно будет проконтролировать — были они на участке или нет.
Движение «Голос» — российская организация по общественному наблюдению за выборами. Её активисты занимаются наблюдают за выборами, дают экспертную оценку избирательному процессу и консультируют кандидатов и избирателей по их правам. Активисты «Голоса» принципиально не вступают ни в какие политические партии. Они говорят, что «пока в России нет слаженной и прозрачной избирательной системы, только наблюдение за голосованиями помогает отслеживать соблюдение базовых конституционных прав».
— Нас всех собрали и раздали брошюры программы, — говорят сотрудники ярославского муниципального детского сада. — Нам объяснили, что если мы не пойдём в этот день на выборы, то пропустим и второе голосование, где решится вопрос по благоустройству города. Конечно, мы все переживаем за парк в нашем районе, поэтому пойдём.
В избиркоме, в свою очередь, никаких нарушений в том, что опрос людей по программе «Решаем вместе» проходит в тот же день, что и выборы, не видят. Говорят, что разбирали этот вопрос уже несколько раз.
— Выборы президента России и опрос по программе «Решаем вместе» будут проводиться хоть и рядом, но в разных помещениях, — объясняет председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров. — Потоки людей сюда и туда будут разделены. Мы будем следить за несмешением потоков.
Организаторы проекта «Решаем вместе» объяснили, зачем проводят опрос населения именно 18 марта.
— В этом году перед нами стоит задача — обеспечить максимальный охват жителей при выборе мест массового отдыха для последующего благоустройства, — рассказывает руководитель офиса проекта «Решаем вместе» Евгений Чуркин. — Чтобы попытаться достучаться фактически до каждого и выяснить мнение большинства людей относительного того, какие территории прежде всего необходимо привести в порядок. Учитывая, что на выборы президента ожидается высокая явка, было предложено провести опрос населения в виде рейтингового голосования рядом с избирательными участками 18 марта. Таким образом мы сможем учесть мнение большого количества жителей области.
На днях в Ярославле уже отрепетировали президентские выборы — протестировали работу КОИБов. При доверенных лицах кандидатов, общественниках, наблюдателях ОБСЕ и журналистах пересчитали вручную голоса и сравнили их с теми результатами, которые показали электронные комплексы обработки. Всё совпало.
Выборы президента России состоятся в ближайшее воскресенье, 18 марта. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет избран на шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего тайного голосования. На пост главы государства сейчас претендуют восемь человек: Владимир Путин, Борис Титов, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Сергей Бабурин и Ксения Собчак.
Фото: избирательная комиссия Яроской области
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