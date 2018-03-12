Что нас убивает: назвали самые частые причины смерти ярославцев

Ярославцы умирают от рака и болезней сосудов

Чаще всего ярославцы умирают от болезней сосудов. В январе этого года от этого умерло 729 человек. Такие печальные новости рассказали в Ярославльстате.

— Вторая причина, по которой умирают ярославцы — рак. От злокачественных опухолей в январе 2018 года умерло 234 человека. На третьем месте — 142 человека — смерть от внешних причин: ДТП, отравление алкоголем, самоубийства. От болезней пищеварения в январе умерло 106 человек, — рассказали в Ярославльстате.

По естественным причинам, то есть от старости, умерло 676 человек. А всего в январе 2018 года скончались 1762 ярославца. Среди них двое малышей в возрасте до года. Надо сказать, что эта цифра меньше по сравнению с январём 2017 года. В прошлом году умерло 1902 человека.