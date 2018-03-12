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Город

Лучший снайпер «Локомотива» попросил жителей Ярославской области построить будущее

12 марта 2018 17:05
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Ярославль, выборы-2018

Нападающий «Локомотива» Даниил Апальков призвал жителей Ярославской области не игнорировать президентские выборы, которые пройдут 18 марта. Лучший снайпер ярославской хоккейной команды в регулярном чемпионате КХЛ сказал, что сам пойдёт голосовать и другим советует.

18 марта наша великая страна будет выбирать президента, — сказал хоккеист. — Не важно, где ты будешь, приди и поддержи своего кандидата. Чем мы моложе, тем у нас больше будущего. Построй своё будущее.

То же самое сделать всем предлагает и напарник Апалькова по команде Егор Коршков. Он напомнил ярославцам, что ходить на избирательные участки нужно с паспортом. А телезвезда Елена Летучая, которая также зазывает людей на выборы, боится, что будущее России решат без неё.

Выборы президента России состоятся в ближайшее воскресенье, 18 марта.

Михаил Контуев
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Фото: КХЛ
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