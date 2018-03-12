|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Лучший снайпер «Локомотива» попросил жителей Ярославской области построить будущее
12 марта 2018 17:05
664 3
Нападающий «Локомотива» Даниил Апальков призвал жителей Ярославской области не игнорировать президентские выборы, которые пройдут 18 марта. Лучший снайпер ярославской хоккейной команды в регулярном чемпионате КХЛ сказал, что сам пойдёт голосовать и другим советует.
— 18 марта наша великая страна будет выбирать президента, — сказал хоккеист. — Не важно, где ты будешь, приди и поддержи своего кандидата. Чем мы моложе, тем у нас больше будущего. Построй своё будущее.
То же самое сделать всем предлагает и напарник Апалькова по команде Егор Коршков. Он напомнил ярославцам, что ходить на избирательные участки нужно с паспортом. А телезвезда Елена Летучая, которая также зазывает людей на выборы, боится, что будущее России решат без неё.
Выборы президента России состоятся в ближайшее воскресенье, 18 марта.
Фото: КХЛ
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
5 марта
«Черная пантера»: на лицо ужасные, добрые внутри
С недавних пор в Африке можно найти не только малярию, сафари и дикие племена, но и Ваканду —секретную страну с самыми передовыми технологиями в...
Вот отличный пример что... далее
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
А для чего вообще фильмы о... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров