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В Москве скончался актёр Олег Табаков

12 марта 2018 16:44
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Олег Табаков, умер

Народный артист СССР Олег Табаков скончался на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили в МХТ имени Чехова.

В конце ноября 2017 года Табаков попал в отделение реанимации Первой градской больницы из-за воспаления лёгких. Позже актёра экстренно прооперировали. Его состояние после операции оценивалось как стабильно тяжелое, он находился на аппарате искусственной вентиляции легких. По сообщению СМИ, в январе 2018 года артист находился в состоянии искусственной комы.

На счету Табакова более 150 работ в кино и около 80 в театре. Он играл в таких фильмах, как «Полёты во сне и наяву», «Человек с бульвара Капуцинов», «Ближний круг» и «Сирота казанская». Артист также озвучил несколько персонажей мультфильма. Его голосом говорят герои мультиков «Бобик в гостях у Барбоса», «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Ёжик плюс черепаха».

 

Олег Табаков родился 17 августа 1935 года. В годы учебы в школе занимался в театральном кружке «Молодая гвардия» Саратовского дворца пионеров и школьников. В 1953 году поступил в Школу-студию МХАТ. Здесь была образована студия молодых актёров, ставшая впоследствии театром «Современник». В 1957–1983 года являлся ведущим артистом этого театра, возглавил его в 1970 году. Впоследствии вошел в труппу МХАТ, где дебютировал в роли Сальери в «Амадее» Шеффера.

Службу в театрах актер совмещал с преподавательской деятельностью. В 1976–1986 годах выпустил два курса в ГИТИСе, ставших основой будущего Московского театра под руководством Олега Табакова. Театр Табакова официально создан в декабре 1986 года. 1 марта 1987 года публике представили спектакль «Кресло» по повести Полякова «ЧП районного масштаба».

В 1986 Олег Табаков возглавил Школу-студию МXАТ, где выпустил четыре актёрских курса. В 1992 году основал Летнюю школу имени Станиславского в Бостоне (США). В июне 2000 года стал художественным руководителем МXАТ имени А. П. Чеxова, с января 2004 года исполнял и обязанности директора театра. В 2009 году открыл Московскую театральную школу Олега Табакова.

У Табакова осталась жена, актриса Марина Зудина, и четверо детей, двое из которых от первого брака.

Евгения Исакова
Фото: ok.com
Видео: Mary Wonderland/Youtube.com
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