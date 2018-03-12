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«Люди с удивительным упорством продолжают любить театр». Цитаты Олега Табакова в Ярославле

12 марта 2018 16:31
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Олег Табаков, Ярославль, Народный артист СССР

Сегодня умер актёр и режиссёр, народный артист СССР Олег Табаков. Ему было 82 года.

В наш город Олег Табаков ездил не так часто, но каждый его визит запоминался. В первую очередь, конечно, спектаклями. Но и на пресс-конференциях знаменитый артист сыпал цитатами. Сегодня вспоминаем самые яркие из них.

О Волковском театре

— Раньше он был какой-то обшарпанный, а вот, когда подъехали ночью, я был вдохновлен — видно, что «У-у-у!», с любовью сделано. Было радостно, и завидовал. Мы о таком только мечтаем, — порадовался в сентябре 2013 года за ярославцев Олег Табаков. Тогда Волковский театр пережил большую реконструкцию интерьеров.

О любви к искусству

Ещё через два года артист снова посетил Ярославль. И снова в день открытия Волковского фестиваля. 

— Люди с удивительным упорством в Ярославле продолжают любить театр, — сказал со сцены Волковского Олег Табаков. — Обновление, регенерация театра, которые идут сейчас, начинаются с простой вещи — спектаклей, на которые хотят попасть все.

О первой роли

— Первая роль моя была в пьесе Виктора Розова «В поисках радости», где я сыграл мальчика-хулигана, который надругался над трудно доставаемой мебелью. И вот так сложилось, что ласковое отношение зрителя к этой работе позволило мне промахнуть сразу пролета три, если говорить образно, в театральной иерархии.

По материалам коллег «КП-Ярославль».

Анна Елкина
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Фото: Евгений Иванов
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