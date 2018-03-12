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Ярославский «Русский танк» наехал на судью

12 марта 2018 15:47
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хоккей, Ярославль, Коваленко

Глава профсоюза Континентальной хоккейной лиги Андрей Коваленко ударил судью Владислава Киселёва во время матча Кубка вызова ветеранов. Игра проходила 9 марта в Одинцово. «Русский танк» (прозвище Коваленко) посчитал несправедливым двухминутный штраф, назначенный арбитром за удар соперника клюшкой. Попытка обсудить справедливость наказания с судьёй принесла лишь увеличение дисциплинарного штрафа до десяти минут. Разозлившись, легенда ярославского хоккея подъехал и ударил судью, от чего тот упал на лёд.

Владислав Киселёв, получив в результате удара сотрясение мозга, продолжил судить матч, а Андрея Коваленко удалили до конца игры.

— Данный инцидент произошел в рамках соревнований любительских команд. Андрей Коваленко принимал в нем участие как частное лицо, — рассказали в пресс-службе КХЛ. — КХЛ категорически не приемлет проявление агрессии во время матчей любого уровня. Правовую оценку данному эпизоду дадут компетентные органы.

Андрей Коваленко родился 7 июня 1970 года в городе Балаково Горьковской области. Дебютировал во взрослом хоккее Андрей Коваленко в составе горьковского «Торпедо». В НХЛ получил прозвище «Русский танк». В 2001 году Андрей Коваленко вернулся в Россию в состав ярославского «Локомотива», вместе с которым дважды подряд становился чемпионом России.

 
Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Лев Белков
Видео: Держи Передачу/youtube.com
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