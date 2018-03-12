Ярославскую область записали в самые счастливые регионы страны

Жителей Ярославской области можно назвать счастливчиками. Ведь наш регион попал в топ-25 самых счастливых мест страны. Правда, едва втиснувшись в этот топ на 24 место.

Такой рейтинг составили аналитики «Медиалогии» в феврале, а за основу взяли количество упоминаний региона в контексте слова «счастье».

— Учитывался процент упоминаний конкретного региона в контексте «счастье» от общего количества упоминаний всех регионов в данном контексте, — объяснили свои расчёты аналитики. — В исследовании анализировались упоминания регионов РФ в контексте синонимического окружения «счастье» на Facebook, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники.ru», Instagram, LiveJournal, форумах и блогах.

За февраль аналитики просмотрели больше двух миллионов сообщений.

Москва 21,07% (упоминаний «счастья»). Санкт-Петербург 12,91%. Крым 3,06%. Московская область 2,64%. Татарстан 2,59%. Свердловская область 2,45%. Новосибирская область 2,43%. Краснодарский край 2,26%. Башкортостан 1,79%. Пермский край 1,78%. Красноярский край 1,77%. Самарская область 1,74%. Воронежская область 1,49%. Челябинская область 1,44%. Дагестан 1,43%. Волгоградская область 1,4%. Тюменская область 1,29%. Хабаровский край 1,26%. Омская область 1,24%. Саратовская область 1,16%. Ростовская область 1,13%. Приморский край 1,12%. Севастополь 1,05%. Ярославская область 1,01%. Нижегородская область 0,98%.

Кстати, летом прошлого года жители Ярославской области были чуть счастливее, попав на 16 строчку из 20.