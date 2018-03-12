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Город

Ярославскую область записали в самые счастливые регионы страны

12 марта 2018 15:15
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рейтинг, счастье, Ярославль

Жителей Ярославской области можно назвать счастливчиками. Ведь наш регион попал в топ-25 самых счастливых мест страны. Правда, едва втиснувшись в этот топ на 24 место.

Такой рейтинг составили аналитики «Медиалогии» в феврале, а за основу взяли количество упоминаний региона в контексте слова «счастье».

— Учитывался процент упоминаний конкретного региона в контексте «счастье» от общего количества упоминаний всех регионов в данном контексте, — объяснили свои расчёты аналитики. — В исследовании анализировались упоминания регионов РФ в контексте синонимического окружения «счастье» на Facebook, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники.ru», Instagram, LiveJournal, форумах и блогах.

За февраль аналитики просмотрели больше двух миллионов сообщений. 

  1. Москва 21,07% (упоминаний «счастья»).
  2. Санкт-Петербург 12,91%.
  3. Крым 3,06%.
  4. Московская область 2,64%.
  5. Татарстан 2,59%.
  6. Свердловская область 2,45%.
  7. Новосибирская область 2,43%.
  8. Краснодарский край 2,26%.
  9. Башкортостан 1,79%.
  10. Пермский край 1,78%.
  11. Красноярский край 1,77%.
  12. Самарская область 1,74%.
  13. Воронежская область 1,49%.
  14. Челябинская область 1,44%.
  15. Дагестан 1,43%.
  16. Волгоградская область 1,4%.
  17. Тюменская область 1,29%.
  18. Хабаровский край 1,26%.
  19. Омская область 1,24%.
  20. Саратовская область 1,16%.
  21. Ростовская область 1,13%.
  22. Приморский край 1,12%.
  23. Севастополь 1,05%.
  24. Ярославская область 1,01%.
  25. Нижегородская область 0,98%.

Кстати, летом прошлого года жители Ярославской области были чуть счастливее, попав на 16 строчку из 20

Анна Елкина
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Фото: Александра Савельева
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