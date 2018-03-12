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Ярославскую область записали в самые счастливые регионы страны
12 марта 2018 15:15
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Жителей Ярославской области можно назвать счастливчиками. Ведь наш регион попал в топ-25 самых счастливых мест страны. Правда, едва втиснувшись в этот топ на 24 место.
Такой рейтинг составили аналитики «Медиалогии» в феврале, а за основу взяли количество упоминаний региона в контексте слова «счастье».
— Учитывался процент упоминаний конкретного региона в контексте «счастье» от общего количества упоминаний всех регионов в данном контексте, — объяснили свои расчёты аналитики. — В исследовании анализировались упоминания регионов РФ в контексте синонимического окружения «счастье» на Facebook, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники.ru», Instagram, LiveJournal, форумах и блогах.
За февраль аналитики просмотрели больше двух миллионов сообщений.
Кстати, летом прошлого года жители Ярославской области были чуть счастливее, попав на 16 строчку из 20.
Фото: Александра Савельева
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