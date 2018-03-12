Родители погибших в страшном ДТП ярославцев привезли на место трагедии цветы

Алые розы лежат на месте трагедии

На Ленинградском проспекте, около дома 54, корпус 1, где утром произошло страшное ДТП, сейчас лежат окровавленные детали от машины. Те, которые ещё не успели убрать. А рядом — алые розы. Их принесли родители двух погибших в этой аварии ярославцев.

За рулём машины находился 30-летний Алексей Мальков, а на пассажирском сидении был 29-летний Александр Титов.

Александр работал на Шинном заводе наладчиком. 1 июня он собирался отметить юбилей. Но, к сожалению, планам не суждено было сбыться. «Мазда» врезалась в стоящую на дороге снегоуборочную машину. Друзья предполагают, что ребята, скорее всего, ехали домой от «Альтаира».

У мужчин остались маленькие дети

— Лёша у мамы — единственный сын. У родителей Александра есть ещё дочь, но она живёт не в Ярославле. Родители сейчас в таком состоянии… Они даже не верят, что это произошло. Тем более, что они ещё даже не были на опознании. У Саши осталась маленькая дочка. А у Лёши — трёхлетний сын. Я его крёстный. Лёша души в нём не чаял, на хоккей постоянно водил. Хотел, чтоб сын стал хоккеистом или футболистом, — рассказал друг погибших Александр Богатов.

Оказывается, Алексей Мальков только недавно купил эту машину. Права у него были давно, да и водительский стаж приличный. На новенькой «Мазде» он так и не успел толком покататься.

Не все детали ещё успели убрать

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего. Портал 76.ru выражает соболезнования родным и близким погибших.