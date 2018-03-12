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Город

Родители погибших в страшном ДТП ярославцев привезли на место трагедии цветы

12 марта 2018 15:12
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ДТП, авария, мужчины, Ярославль, друзья, ДТП в Брагино

На Ленинградском проспекте, около дома 54, корпус 1, где утром произошло страшное ДТП, сейчас лежат окровавленные детали от машины. Те, которые ещё не успели убрать. А рядом — алые розы. Их принесли родители двух погибших в этой аварии ярославцев.

За рулём машины находился 30-летний Алексей Мальков, а на пассажирском сидении был 29-летний Александр Титов.

Александр работал на Шинном заводе наладчиком. 1 июня он собирался отметить юбилей. Но, к сожалению, планам не суждено было сбыться. «Мазда» врезалась в стоящую на дороге снегоуборочную машину. Друзья предполагают, что ребята, скорее всего, ехали домой от «Альтаира».

— Лёша у мамы — единственный сын. У родителей Александра есть ещё дочь, но она живёт не в Ярославле. Родители сейчас в таком состоянии… Они даже не верят, что это произошло. Тем более, что они ещё даже не были на опознании. У Саши осталась маленькая дочка. А у Лёши — трёхлетний сын. Я его крёстный. Лёша души в нём не чаял, на хоккей постоянно водил. Хотел, чтоб сын стал хоккеистом или футболистом, — рассказал друг погибших Александр Богатов.

Оказывается, Алексей Мальков только недавно купил эту машину. Права у него были давно, да и водительский стаж приличный. На новенькой «Мазде» он так и не успел толком покататься.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего. Портал 76.ru выражает соболезнования родным и близким погибших.

Анна Лурье
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Фото: Александра Савельева, Светлана Малькова/Vk.com, читатель 76.ru
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