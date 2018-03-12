Привлекательные предложения для клиентов ŠKODA в марте

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В первый день весны ŠKODA AUTO Россия объявляет о продлении действия специальных предложений для своих клиентов. Так, приобретая автомобиль чешского бренда в марте, клиенты могут сэкономить до 240 000 рублей (в зависимости от выбранной модели), а классический кредит и кредит SIMPLY CLEVER доступен со ставкой от 8,9%. В этом месяце по-прежнему действуют государственные программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» и популярные программы Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAutо.
Окончание календарной зимы ŠKODA AUTO Россия отмечает специальными выгодными условиями, которые продолжают свое действие в марте. В этом месяце, приобретая ŠKODA OCTAVIA, можно сэкономить до 155 000 рублей, а для ŠKODA RAPID выгода может составить до 102 000 рублей. Модели ŠKODA SUPERB и ŠKODA YETI доступны для клиентов с выгодой до 225 000 рублей и 240 000 рублей соответственно.
Адрес: г. Ярославль, Ленинградский пр-т, 33
Телефон для записи на предзаказ: + 7 (4852) 58-70-58
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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