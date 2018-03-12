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Привлекательные предложения для клиентов ŠKODA в марте

12 марта 2018 14:48
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Skoda, Ярославль

В первый день весны ŠKODA AUTO Россия объявляет о продлении действия специальных предложений для своих клиентов. Так, приобретая автомобиль чешского бренда в марте, клиенты могут сэкономить до 240 000 рублей (в зависимости от выбранной модели), а классический кредит и кредит SIMPLY CLEVER доступен со ставкой от 8,9%. В этом месяце по-прежнему действуют государственные программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» и популярные программы Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAutо.

Окончание календарной зимы ŠKODA AUTO Россия отмечает специальными выгодными условиями, которые продолжают свое действие в марте. В этом месяце, приобретая ŠKODA OCTAVIA, можно сэкономить до 155 000 рублей, а для ŠKODA RAPID выгода может составить до 102 000 рублей. Модели ŠKODA SUPERB и ŠKODA YETI доступны для клиентов с выгодой до 225 000 рублей и 240 000 рублей соответственно.

Специальные кредитные предложения рассчитаны на то, чтобы сделать процесс покупки автомобиля простым и понятным, а все условия максимально прозрачными. Так, модели RAPID, OCTAVIA и YETI можно приобрести по классическому кредиту со ставкой от 8,9% при первоначальном взносе от 15%. Условия кредита SIMPLY CLEVER по ставке от 8,9% с остаточным платежом и гарантированным обратным выкупом распространяются на все модели ŠKODA. Для автомобилей RAPID, OCTAVIA и YETI первоначальный взнос составит от 15%, а для KODIAQ и SUPERB — от 30%.

Участники программ Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAutо смогут сэкономить до 50 000 или 60 000 рублей при покупке моделей RAPID, OCTAVIA, YETI 2х4 и SUPERB (в зависимости от выбранных условий и сдаваемого автомобиля). Для тех, кто планирует стать владельцем полноприводного YETI или внедорожника KODIAQ выгода составит до 85 000 или 100 000 рублей соответственно.

Популярные программы государственного льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» также остаются актуальны в марте. Заключая кредитный договор на покупку моделей RAPID, OCTAVIA и YETI, клиенты могут рассчитывать на снижение первоначального взноса в размере 10% от стоимости автомобиля, а ставка по кредиту составит от 8,9%. Условия программ распространяются на модели, произведенные на территории России в 2017/2018 году стоимостью до 1 450 000 рублей, а также на кредит, предоставленный ООО «Фольксваген Банк Рус» на срок от 12 до 60 месяцев.

Автомир Богемия Ярославль

Адрес: г. Ярославль, Ленинградский пр-т, 33

Телефон для записи на предзаказ: + 7 (4852) 58-70-58

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